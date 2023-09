SpaceX sal Falcon 9-vuurpyl met Starlink-satelliete bekendstel

SpaceX beplan om 'n Falcon 9-vuurpyl vanaf die Vandenberg-ruimtemagbasis op Maandag, 11 September, om 11:57 te lanseer. Die vuurpyl sal 21 Starlink-satelliete dra, wat deel is van SpaceX se hoëspoed-breëband-satelliet-internetdiens.

As die aanvanklike bekendstelling vertraag word, het SpaceX op Dinsdag en Woensdag rugsteunlanseringsgeleenthede. Die maatskappy beoog om die vuurpyl se eerste verhoogversterker op die Of Course I Still Love You-droneskip in die Stille Oseaan te land, wat die 11de vlug vir hierdie spesifieke booster sal wees.

’n Regstreekse webuitsending van die bekendstelling sal sowat vyf minute voor die opstyg op die SpaceX-profiel op X (voorheen Twitter) beskikbaar wees.

Starlink is SpaceX se ambisieuse projek om 'n wêreldwye satelliet-internetkonstellasie te skep. Hierdie klein satelliete, wat ongeveer 260 kg elk weeg, sal in 'n lae-aarde-baan ontplooi word om hoëspoed-, lae-latentie-internetverbinding regoor die wêreld te verskaf. Met die ontplooiing van 21 bykomende satelliete, sal SpaceX sy Starlink-vloot uitbrei om sy groeiende breëband-internetdiens te verbeter.

SpaceX se herbruikbare Falcon 9-vuurpyltegnologie maak voorsiening vir kostedoeltreffende ruimtelanserings deur die vuurpyl se eerste fase te herwin en te hergebruik. Die maatskappy het beduidende mylpale bereik in die landing en herlaai van boosters, wat die potensiaal vir verlaagde lanseringskoste en verhoogde toeganklikheid tot die ruimte demonstreer.

Bronne: SpaceX