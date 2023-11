SpaceX om 23 Starlink-satelliete in 'n wentelbaan te loods: Internettoegang uitbrei

Die ruimteverkenningsmaatskappy SpaceX gaan vanaand nog 23 Starlink-internetsatelliete in 'n wentelbaan lanseer. Die lansering sal vanaf Cape Canaveral Space Force Station in Florida plaasvind, wat nog 'n besige tydperk vir die maatskappy aandui. Die geskeduleerde bekendstellingsvenster sal oopmaak om 11:01 EDT (0401 GMT op 22 Nov.), en jy kan die regstreekse uitsending op SpaceX se rekening op X (voorheen bekend as Twitter) kyk.

As dit suksesvol is, sal die Falcon 9-vuurpyl se eerste fase terugkeer na die aarde, en vertikaal land op die hommeltuigskip genaamd "A Shortfall of Gravitas" in die Atlantiese Oseaan, ongeveer 8.5 minute na opstyg. Hierdie spesifieke booster het 'n indrukwekkende rekord, nadat dit in 15 vorige lanserings en landings gebruik is. Dit het missies soos Starlink-vlugte ondersteun, sowel as ruimtevaardersendings vir NASA, naamlik Crew-3 en Crew-4.

Na ongeveer 65.5 minute sal die 23 Starlink-satelliete vanaf die Falcon 9 se boonste stadium in 'n lae Aarde-baan ontplooi word. Hierdie ontplooiing sal bydra tot SpaceX se voortdurende pogings om wêreldwye internetdekking deur sy Starlink-konstellasie uit te brei. Met elke satellietlansering groei die netwerk van wentelende satelliete, wat toeganklikheid tot hoëspoed-internetdienste in afgeleë en onderbediende gebiede verhoog.

Vrae:

V: Wat is Starlink?

A: Starlink is 'n satellietkonstellasie wat deur SpaceX gebou word om wêreldwye breëband-internetdekking te verskaf.

V: Hoeveel Starlink-satelliete is tans in 'n wentelbaan?

A: Van nou af het SpaceX duisende Starlink-satelliete in 'n wentelbaan ontplooi.

V: Hoe werk Starlink?

A: Starlink-satelliete werk deur 'n maasnetwerk in die ruimte te vorm, wat onderling gekoppelde kommunikasie tussen die satelliete en grondstasies toelaat om internetdienste te lewer.

V: Waarom is die uitbreiding van internettoegang belangrik?

A: Die uitbreiding van internettoegang hou geweldige sosio-ekonomiese voordele in, wat konnektiwiteit moontlik maak in gebiede wat voorheen onderbedien is en opvoedkundige, ekonomiese en tegnologiese geleenthede bevorder.

V: Waar kan ek na die bekendstelling van SpaceX kyk?

A: SpaceX regstreekse uitsendings kan op hul amptelike Twitter-rekening, X, bekyk word.

