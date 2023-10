SpaceX se Falcon Heavy Rocket is voorberei vir Psyche Mission Launch

SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl het by Launch Complex 39A by NASA se Kennedy Space Centre aangekom, ter voorbereiding van sy komende missie om NASA se Psyche-ruimtetuig na die metaal-asteroïde genaamd Psyche te stuur. Weerstoestande kan egter 'n uitdaging vir die beplande lansering inhou.

Die Falcon Heavy sal die Psyche-ruimtetuig na die asteroïde aandryf wat in die hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë is. Sodra dit sy bestemming in 2029 bereik, sal die ruimtetuig die metaal asteroïde van naby bestudeer vir 'n minimum van 26 maande. Wetenskaplikes glo dat Psyche die blootgestelde kern van 'n antieke protoplaneet kan wees, en die sending se waarnemings kan waardevolle insigte verskaf oor die vorming van planete en die vroeë stadiums van die sonnestelsel.

Die Falcon Heavy-vuurpyl bestaan ​​uit drie eerste fases van SpaceX se Falcon 9-vuurpyl, met 'n sentrale kern bo-op 'n boonste stadium en die loonvrag. Tans die tweede kragtigste vuurpyl wat in werking is, na NASA se Space Launch System, het die Falcon Heavy sy eerste toetsvlug in Februarie 2018 gemaak en Elon Musk se Tesla Roadster suksesvol in 'n wentelbaan gelanseer.

Terwyl die Psyche-sending geskeduleer is vir lansering op 12 Oktober 2023, het NASA-amptenare opgemerk dat die weervoorspelling slegs 'n 20%-kans voorspel vir geskikte toestande vir lansering op daardie dag. Rugsteunbekendstellingsgeleenthede is beskikbaar tot 25 Oktober, wat buigsaamheid in die bekendstellingtydlyn moontlik maak.

In die algemeen bied die Falcon Heavy se komende sending na Psyche 'n opwindende geleentheid om die raaisels van ons sonnestelsel se begin verder te verken en te verstaan.

Bronne:

– NASA/Aubrey Gemignani