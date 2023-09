SpaceX Falcon 9-vuurpyl word vir rekord 17de keer bekendgestel

By

’n SpaceX Falcon 9-vuurpyl gaan geskiedenis maak deur vanaand vir die 17de keer te lanseer. Die vuurpyl sal 22 van SpaceX se Starlink-internetsatelliete dra. Die lansering is geskeduleer om vanaf die Cape Canaveral Space Force Station in Florida om 10:47 EDT te plaasvind. Kykers kan die geleentheid regstreeks deur SpaceX se rekening op X kyk.

As alles volgens plan verloop, sal die Falcon 9 se eerste fase na 8.5 minute terugkeer na die aarde en op 'n SpaceX hommeltuigskip land wat op see gestasioneer is. Dit sal die 17de suksesvolle opstyg en landing vir hierdie spesifieke Falcon 9-versterker wees, wat 'n nuwe mylpaal vir vuurpyl herbruikbaarheid stel. Tans het slegs twee Falcon 9-boosters 16 vlugte behaal.

Die 22 Starlink-satelliete aan boord van die vuurpyl sal ongeveer 62.5 minute na lansering in 'n lae Aarde-baan ontplooi word. Hierdie lansering sal ook bydra tot nog 'n rekord vir SpaceX, aangesien dit hul 65ste wentelbaansending van die jaar sal wees, wat hul vorige rekord van 61 wat in 2022 opgestel is, oortref.

SpaceX het vanjaar hoofsaaklik gefokus op die uitbreiding van die Starlink-megakonstellasie, wat tans uit meer as 4,700 12,000 operasionele satelliete bestaan. Die maatskappy beplan egter om voort te gaan om hierdie getal te laat groei aangesien hulle toestemming het om 30,000 XNUMX Starlink-satelliete te lanseer en aansoek gedoen het om goedkeuring vir 'n bykomende XNUMX XNUMX.

Met elke suksesvolle lansering en landing demonstreer SpaceX die belangrikheid en potensiaal van vuurpylherbruikbaarheid. Terwyl hulle voortgaan om die grense van ruimtetegnologie te verskuif, lyk die toekoms van ruimteverkenning blinker as ooit.

Bronne:

- SpaceX-missiebeskrywing

– SpaceX se rekening op X (voorheen Twitter)