’n Falcon 9-vuurpyl is Maandagaand suksesvol vanaf die Vandenberg-ruimtemagbasis gelanseer, wat die derde opstyg van September merk. Die vuurpyl, wat aan SpaceX behoort, het 21 Starlink-satelliete gedra as deel van die maatskappy se missie om wêreldwye internetdiens te verskaf. SpaceX poog om internettoegang te verbeter in gebiede waar dit onbetroubaar of onbeskikbaar was.

Die ontplooiing van die satelliete sou na verwagting ongeveer 'n uur na opstyg plaasvind. Die eerste-fase-versterker van die vuurpyl, wat reeds 11 keer gevlieg het, het suksesvol op die hommeltuigskip geland wat in die Stille Oseaan geposisioneer is.

Net voor die bekendstelling het Telesat, 'n Kanadese maatskappy, 'n multi-bekendstelling-ooreenkoms met SpaceX aangekondig vir missies van beide Vandenberg en Florida. Telesat het 14 lanserings op die Falcon 9-vuurpyl gekoop, wat elkeen tot 18 Telesat Lightspeed-satelliete na 'n lae-aarde-baan per lansering dra. Die Telesat-bekendstellingsveldtog sal in 2026 begin, met globale diens wat vir 2027 bedoel is.

Die Telesat Lightspeed-netwerk sal wêreldwyd hoëspoeddataskakels, hoogs veilige verbindings en breëbandkonnektiwiteit met lae latensie verskaf. Verlede maand het Telesat 'n kontrak met MDA Bpk. onderteken om as die hoofsatellietkontrakteur te dien.

Telesat se president en uitvoerende hoof, Dan Goldberg, het vertroue in SpaceX se betroubaarheid en hoë lanseringskadens uitgespreek en gesê dat hulle 'n goeie vennoot sal wees in die bekendstelling van Telesat Lightspeed. SpaceX President en Bedryfshoof, Gwynne Shotwell, het trots uitgespreek oor die bekendstelling van Telesat se konstellasie en die uitbreiding van verbindingsvermoëns vir kliënte regoor die wêreld.

Die vuurpyllansering bevoordeel nie net SpaceX nie, maar bied ook werksgeleenthede aan werkers en bring bemanningslede na die Sentrale Kus, wat die plaaslike ekonomie 'n hupstoot gee.

Benewens hierdie onlangse lansering het Vandenberg vroeër in die maand 'n Falcon 9-vuurpyl wat militêre satelliete in 'n wentelbaan vervoer het vir die US Space Force Space Development Agency gelanseer.

