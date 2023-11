Nuwe Cargo Dragon CRS-29 bekendstelling vertraag vir finale voorbekendstellingverwerking

NASA en SpaceX het 'n vertraging van twee dae aangekondig vir die bekendstelling van die Cargo Dragon CRS-29-sending na die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Die bekendstelling, oorspronklik geskeduleer vir 5 November, sal nou op 7 November om 9:16 EST plaasvind. Die bykomende tyd sal toelaat vir die voltooiing van die finale voorbekendstellingverwerking, volgens NASA-amptenare.

Die Cargo Dragon CRS-29 sal 'n indrukwekkende loonvrag van ongeveer 6,500 3,000 pond (byna XNUMX XNUMX kg) se voorrade, navorsing en hardeware na die ISS dra. Hierdie missie is baie belangrik, aangesien dit verskeie wetenskaplike eksperimente en toerusting insluit wat sal bydra tot die bevordering van ruimteverkenning en -tegnologie.

Een van die hoogtepunte van hierdie sending is die bekendstelling van 'n tweerigting-laserskikking, wat hoëspoedkommunikasie in 'n lae Aarde-baan sal toets. NASA beoog om kommunikasievermoëns te verbeter en spoed te verhoog as deel van sy Artemis-program, wat daarop gemik is om ruimtevaarders teen 2025 of 2026 op die maan se oppervlak te laat land.

Ander eksperimente aan boord van die Cargo Dragon CRS-29 sluit in 'n studie van lugversteurings in die aarde se atmosfeer deur 'n NASA-atmosferiese golwe-eksperiment. Daar is ook 'n ondersoek van die Europese Ruimte-agentskap wat fokus op waterherwinning op die ISS, sowel as 'n ISS National Lab-eksperiment wat die impak van slymvoering in die respiratoriese stelsel op dwelmaflewering ondersoek.

Daarbenewens sal erfstuksade wat deur die Choctaw Nation of Oklahoma gekweek word, na die ISS gestuur word vir 'n wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde (STEM) onderwysgeleentheid. Hierdie inisiatiewe beklemtoon die belangrikheid van samewerking tussen verskillende organisasies en gemeenskappe om wetenskaplike kennis te bevorder en toekomstige generasies te inspireer.

Sodra die sending suksesvol gelanseer is, sal die Dragon-ruimtetuig op 9 November kort voor 12:XNUMX EST by die ISS dok. Hierdie belangrike gebeurtenis sal regstreeks deur Space.com gedek word, wat kykers die geleentheid bied om te sien hoe hierdie belangrike missie ontvou.

Vrae:

V: Wat was die rede agter die twee dae lange vertraging vir die Cargo Dragon CRS-29-sending?

A: Die vertraging was nodig om die finale voorbekendstellingverwerking moontlik te maak.

V: Wat is die loonvrag van die Cargo Dragon CRS-29-sending?

A: Die Cargo Dragon CRS-29 sal ongeveer 6,500 3,000 pond (byna XNUMX XNUMX kg) se voorrade, navorsing en hardeware na die ISS vervoer.

V: Wat is sommige van die eksperimente wat by hierdie sending ingesluit is?

A: Die eksperimente sluit in die toets van hoëspoed-kommunikasie in 'n lae Aarde-baan, die bestudering van lugversteurings in die Aarde se atmosfeer, die ondersoek van waterherwinning op die ISS, en die ondersoek van die impak van slymvoering in die respiratoriese stelsel op dwelmaflewering.

V: Watter opvoedkundige geleentheid bied hierdie missie?

A: Die missie sal erfstuksade wat deur die Choctaw-nasie van Oklahoma gekweek word na die ISS bring vir 'n geleentheid vir STEM-opvoeding en arbeidsmagontwikkeling.