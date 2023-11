SpaceX en NASA vertraag die bekendstelling van Dragon Cargo na ISS met twee bykomende dae

Nuwe insigte in die CRS-29-missie

In 'n onlangse opdatering het SpaceX en NASA 'n vertraging van twee dae aangekondig vir die volgende Dragon-vraglansering na die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Oorspronklik geskeduleer vir 5 November, is die lansering teruggeskuif na 9 November, met die Dragon-ruimtetuig wat na verwagting op 11 November by die ISS sal aankom. Die vertraging is te wyte aan 'n probleem met een van die Dragon se Draco-stuwers, spesifiek 'n lekkasie van NTO (stikstoftetroksied-oksideermiddel) in 'n stuwerklep.

NASA-amptenare het gesê dat die lekkasie die vervanging van die stuwer vereis het, wat 'n pouse in die dryfmiddellaaiproses veroorsaak het. SpaceX het in samewerking met NASA 'n deeglike inspeksie van die klep en gepaardgaande data gedoen en uiteindelik besluit om die stuwer te vervang. Die gesamentlike span het ook bykomende stelseluitbetalings en data-oorsig geïmplementeer voordat die nuwe bekendstellingsdatum bevestig is.

- kraak

Die Dragon-ruimtetuig, deel van die CRS-29-sending, sal ongeveer 6,500 2,950 pond (XNUMX XNUMX kilogram) se voorrade en wetenskaplike hardeware na die ISS vervoer. Opvallend onder die vrag is 'n tweerigting-laserskikking, wat hoëspoedkommunikasie in 'n lae Aarde-baan sal toets. Hierdie tegnologie het die potensiaal om kommunikasievermoëns tussen die ISS en die Aarde aansienlik te verbeter.

Nog 'n interessante eksperiment wat by die loonvrag ingesluit is, is 'n NASA-ontwerpte ondersoek wat daarop gemik is om versteurings in die aarde se atmosfeer te bestudeer. Die data wat uit hierdie studie ingesamel is, sal bydra tot 'n beter begrip van atmosferiese toestande en die uitwerking daarvan op verskeie verskynsels op Aarde.

Daarbenewens het die Europese Ruimte-agentskap 'n ondersoek bygedra om waterherwinning op die ISS te verbeter. Hierdie navorsing kan lei tot vooruitgang in volhoubare hulpbronbenutting in ruimtesendings.

Met sy vermoë om vrag na die ISS te dra en toerusting terug na die aarde terug te stuur, speel die Dragon-ruimtetuig 'n kritieke rol in die hervoorsiening van die wentelende laboratorium. Anders as ander vragruimtetuie, soos Northrop Grumman se Cygnus-voertuig en Rusland se Progress-tuig, is Dragon herbruikbaar, wat 'n meer volhoubare benadering tot ruimtesendings bied.

Die vertraging, hoewel teleurstellend, toon die noukeurigheid en toewyding van SpaceX en NASA om te verseker dat alle nodige toetse en inspeksies uitgevoer word om 'n suksesvolle missie te waarborg. Deur die geïdentifiseerde probleem aan te spreek en die nodige maatreëls te implementeer, gaan die gesamentlike span voort om veiligheid en betroubaarheid in ruimteverkenning te prioritiseer.

vrae

V: Wat is die doel van die CRS-29-sending?

A: Die CRS-29-sending is daarop gemik om die Internasionale Ruimtestasie te hervoorsien met die nodige voorrade en wetenskaplike toerusting.

V: Wat het die vertraging in die bekendstelling veroorsaak?

A: Die vertraging is veroorsaak deur 'n lekkasie in een van die Dragon-ruimtetuig se Draco-stuwerkleppe, wat die vervanging van die thruster genoodsaak het.

V: Watter eksperimente is ingesluit in die vrag vir hierdie missie?

A: Die vrag sluit 'n tweerigting-laserskikking in vir die toets van hoëspoedkommunikasie, 'n NASA-ontwerpte ondersoek om versteurings in die aarde se atmosfeer te bestudeer, en 'n Europese Ruimteagentskap-eksperiment om waterherwinning op die ISS te verbeter.

V: Hoe verskil die Dragon-ruimtetuig van ander vragruimtetuie?

A: Anders as ander vragruimtetuie, is Dragon herbruikbaar, wat voorsiening maak vir die terugkeer van toerusting van die ISS na die aarde.