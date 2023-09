SpaceX loods 22 satelliete soos FAA nuwe reël voorstel om ruimterommel te verminder

SpaceX het onlangs 'n suksesvolle bekendstelling van sy Starlink "konstellasie" behaal met die ontplooiing van 22 satelliete in 'n lae-aarde-baan. Die lansering het met 'n Falcon 9-vuurpyl by die Cape Canaveral-ruimtemagstasie in Florida plaasgevind. Veral die eerste fase-versterker van die vuurpyl het suksesvol op 'n bak in die see geland, wat SpaceX se verbintenis tot herbruikbaarheid ten toon stel.

Hierdie prestasie kom op 'n tyd wanneer die Federal Aviation Administration (FAA) 'n nuwe reël voorgestel het om die kwessie van ruimterommel wat deur kommersiële vlugte gegenereer word, aan te spreek. Die FAA erken die belangrikheid van die bestuur van puin om potensiële botsings met ruimtetuie te voorkom en om 'n volhoubare ruimte-omgewing te handhaaf.

Die voorgestelde reël beskryf vyf opsies vir maatskappye soos SpaceX om van die boonste stadiums van hul vuurpyle ontslae te raak. Hierdie opsies sluit in beheerde toegang, herposisionering na 'n minder oorvol stoor- of begraafplaas-baan, Aarde-ontsnap-baan, aktiewe puin verwydering binne vyf jaar, of onbeheerde atmosferiese wegdoening.

Die FAA se voorgestelde reël strook met die Amerikaanse regering se praktyke vir die versagting van orbitale puin. Dit het ten doel om die risiko's wat verband hou met onbeheerde herbetreding van boonste stadiums te versag, om 'n veiliger ruimte-omgewing vir alle belanghebbendes te verseker.

Volgens die FAA is daar tans meer as 23,000 XNUMX orbitale voorwerpe groter as vier duim. Verlede jaar is die belangrikheid van puinbestuur beklemtoon toe ruimterommel wat aan SpaceX behoort, in die Sneeuberge deur die Australiese Ruimte-agentskap ontdek is. Verder het 'n onbemande vuurpylontploffing daartoe gelei dat puin op Port Isabel, 'n nabygeleë stad, geval het.

Die voorgestelde reël sal 'n 90-dae openbare kommentaarperiode ondergaan nadat dit in die federale register gepubliseer is. Hierdie tydperk maak voorsiening vir terugvoer en insette van verskeie belanghebbendes om te verseker dat alle perspektiewe in ag geneem word in die vorming van die finale reël oor die bestuur van ruimterommel.

Bronne:

– UPI

- Die voog

Definisies:

– SpaceX: ’n Private lugvaartvervaardiger en ruimtevervoermaatskappy gestig deur Elon Musk.

– Falcon 9: ’n Twee-stadium herbruikbare vuurpyl wat deur SpaceX ontwikkel is met die doel om loonvragte die ruimte in te lanseer.

– Lae-aarde-baan: Die gebied van die ruimte binne ongeveer 2,000 XNUMX kilometer bo die aarde se oppervlak, wat algemeen gebruik word vir satellietontplooiing en ruimteverkenning.