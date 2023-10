SpaceX loods 22 Starlink-satelliete in 70ste wentelbaansending van 2023

SpaceX het 22 meer van sy Starlink-internetsatelliete suksesvol in 'n wentelbaan gelanseer, wat dit die maatskappy se 70ste wentelbaanmissie van die jaar maak. Die Starlink-ruimtetuig het opgestyg van 'n Falcon 9-vuurpyl wat vanaf die Cape Canaveral-ruimtemagstasie ontplooi is.

Hierdie lansering was ook die agtste opstyg en landing vir die betrokke Falcon 9 eerste fase, met vier van sy vorige sewe lanserings wat Starlink-groepe die ruimte ingestuur het.

Die primêre fokus van SpaceX se wentelbaanmissies hierdie jaar was om die Starlink-megakonstellasie uit te brei, wat tans meer as 4,800 XNUMX operasionele satelliete bevat. Die uiteindelike doel van hierdie konstellasie is om wêreldwye breëband-internetdekking te verskaf.

Starlink is 'n satellietkonstellasie wat deur SpaceX gebou word wat daarop gemik is om satelliet-internettoegang na afgeleë dele van die planeet te verskaf. Die satelliete is ontwerp om kompak en goedkoop te wees, en werk in 'n lae Aarde-baan (LEO) om latensie te verminder en dekking uit te brei.

Met elke suksesvolle bekendstelling maak SpaceX aansienlike vordering om sy doelwit van wêreldwye breëbanddekking te bereik. Die maatskappy beplan om tienduisende satelliete oor die volgende paar jaar te ontplooi, om te verseker dat selfs die mees afgeleë uithoeke van die wêreld toegang tot betroubare internetdiens het.

Bron: Kennedy Space Centre Visitor Complex via Twitter, SpaceX-missiebeskrywing