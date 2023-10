SpaceX stel nuwe reeks Starlink-satelliete bekend

SpaceX het op Donderdag, 5 Oktober 'n nuwe groep Starlink-internetsatelliete suksesvol na 'n lae-aarde-baan gelanseer. Die Falcon 9-vuurpyl het 22 Starlink-satelliete gedra en opgestyg vanaf Space Launch Complex 40 (SLC-40) by Cape Canaveral Space Force Station in Florida . Dit was die agtste vlug vir Falcon 9 se eerste-fase booster wat hierdie missie ondersteun.

Die eerste fase van die vuurpyl, wat voorheen verskeie missies gelanseer het, insluitend CRS-26, OneWeb Launch 16, Intelsat IS-40e, en vier Starlink-missies, het suksesvol geland op die Just Read the Instructions-droneskip wat in die Atlantiese Oseaan gestasioneer is na faseskeiding.

Starlink is 'n konstellasie van gevorderde satelliete wat in 'n lae wentelbaan om die Aarde werk. Dit is daarop gemik om hoëspoed-, lae-latentie-internettoegang te verskaf aan onderbediende en afgeleë gebiede wêreldwyd, insluitend streke wat nie betroubare internetinfrastruktuur het nie, soos landelike en afgeleë gebiede.

Hierdie lansering dra by tot die groeiende Starlink-konstellasie, wat reeds uit duisende satelliete bestaan. Die doel is om wêreldwye dekking te verskaf en internetverbinding vir miljoene mense regoor die wêreld te verbeter. SpaceX gaan voort om meer satelliete te lanseer om dekking uit te brei en die werkverrigting van die Starlink-netwerk te verbeter.

Met die suksesvolle ontplooiing van hierdie 22 nuwe satelliete, beweeg SpaceX nader aan die bereiking van sy missie om hoëspoed-internettoegang aan mense in selfs die mees afgeleë uithoeke van die wêreld te lewer. Die maatskappy het 'n sleutelspeler in die satelliet-internetbedryf geword, wat konnektiwiteitsopsies revolusioneer en die digitale kloof oorbrug.

