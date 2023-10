SpaceX stel rekord met 39ste bekendstelling van die jaar

SpaceX het Vrydagaand nog 'n mylpaal bereik toe hy 22 Starlink-satelliete suksesvol in 'n laer Aarde-baan vanaf Florida se Canaveral Space Force Station gelanseer het. Hierdie lansering, wat by die Space Launch Complex 40 plaasgevind het, was die 39ste keer dat 'n SpaceX Falcon 9-vuurpyl in 2021 vanaf Cape Canaveral opgestyg het, wat 'n nuwe rekord vir die maatskappy opgestel het.

Die eerste fase van die Falcon 9-vuurpyl, wat voorheen in 10 missies gebruik is, het ongeveer 8 minute na die opstyg veilig na die aarde teruggekeer. Hierdie suksesvolle herwinning wys SpaceX se verbintenis tot herbruikbare vuurpyltegnologie, wat die koste van ruimtesendings aansienlik verminder.

Die 22 Starlink-satelliete is ongeveer 65 minute na lansering in 'n wentelbaan ontplooi. Hierdie satelliete is deel van SpaceX se ambisieuse plan om mega-konstellasies te skep wat internetdiens aan afgeleë gebiede regoor die wêreld sal verskaf. Tans het SpaceX 4,800 12,000 operasionele satelliete, en die maatskappy het goedkeuring vir 'n totaal van XNUMX XNUMX satelliete ontvang.

Met hierdie lansering het SpaceX ook sy 69ste wentelbaanmissie oor al sy lanseerterreine bereik, wat die maatskappy se kundigheid en vermoë in die ruimtebedryf verder demonstreer.

SpaceX gaan voort om die grense van ruimteverkenning en tegnologie te verskuif, met gereelde bekendstellings en innoverende praktyke. Die maatskappy se verbintenis tot herbruikbaarheid en die uitbreiding van globale konnektiwiteit hervorm die toekoms van ruimtereise en kommunikasie.

Bronne:

– UPI: SpaceX breek rekord met 39ste bekendstelling van die jaar (30 Sept. 2021)