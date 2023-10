SpaceX lanseer Falcon 9-vuurpyl met Starlink-satelliete

SpaceX het 'n Falcon 9-vuurpyl suksesvol gelanseer vanaf Launch Complex 40 by Cape Canaveral Space Force Station. Hierdie bekendstelling was die maatskappy se 55ste bekendstelling van die jaar. Die vuurpyl het 'n loonvrag van 22 Starlink-internetsatelliete gedra. Die eerste verhoogversterker van die Falcon 9 sou ongeveer 8½ minute na opstyg op 'n hommeltuigskip in die see land.

Die Ruimtemag se 45ste Weer-eskader het 'n 80%-kans op gunstige lanseringsweer voorspel, met die primêre bekommernis 'n potensiële dik wolklaag as gevolg van 'n koue front. Daar was egter geen plaaslike soniese oplewing met hierdie missie verwag nie. Die bekendstellingstyd is gestel vir 9:06 EDT met rugsteunbekendstellingsgeleenthede beskikbaar tot 12:29 vm EDT.

SpaceX het nog nie die datum vir die volgende Starlink-sending vanaf Cape Canaveral Space Force Station aangekondig nie. Hulle berei egter voor vir die komende lansering van NASA se Psyche-ruimtetuig aan boord van 'n driekern Falcon Heavy-vuurpyl vanaf Kennedy Space Center. Die Psyche-ruimtetuig sal 'n byna ses jaar lange reis onderneem om die metaal-asteroïde Psyche te bestudeer, wat om die son wentel binne die hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter.

SpaceX gaan voort om die grense van ruimteverkenning en satelliettegnologie te verskuif. Met elke suksesvolle bekendstelling brei hulle hul Starlink-internetkonstellasie uit en bring ons nader aan 'n toekoms van globale konneksie. Bly ingeskakel vir meer opwindende bekendstellings en ontdekkings van SpaceX.

Definisies:

– Falcon 9: ’n Twee-stadium herbruikbare vuurpyl wat deur SpaceX ontwikkel is vir die vervoer van loonvragte na die ruimte.

– Starlink: ’n Satelliet-internetkonstellasie wat deur SpaceX gebou word om wêreldwye internetdekking te verskaf.

– Launch Complex 40: ’n Lanceringsterrein geleë by Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

– Hommeltuigskip: ’n Outonome seevaartuig wat deur SpaceX gebruik word om vuurpylversterkers op see te land en te herwin.

