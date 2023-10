SpaceX Launch Today stem ooreen met Space Coast-rekord vir die jaar

By

’n Beplande SpaceX-lansering vanaf die Cape Canaveral-ruimtemagstasie Dinsdag sal die Space Coast se vorige rekord vir lanserings in ’n jaar gelykop maak, met 57 totale lanserings. Die lansering, geskeduleer vir 5:20, sal 22 van SpaceX se Starlink-internetsatelliete dra.

Hierdie jaar was SpaceX die primêre lanseringsverskaffer aan Florida se Space Coast, met 53 missies van óf Canaveral óf Kennedy Space Center. In vergelyking, United Launch Alliance (ULA) het drie keer gevlieg, en Relativity Space het een keer gevlieg. Die meerderheid van SpaceX se lanserings was vir die groeiende Starlink-konstellasie, met hierdie lansering wat die 31ste Starlink-sending vanaf die Space Coast merk.

Benewens die Starlink-missies, het SpaceX vanjaar ook al drie US-gebaseerde bemanningsmissies van stapel gestuur, insluitend Crew-6, Axiom 2 en Crew-7, almal vanaf Kennedy Space Center. Veral, KSC het ook vier Falcon Heavy-lanserings aangebied, insluitend die onlangse Psyche-lansering, wat die eerste keer was dat NASA hierdie kragtige vuurpyl gebruik het.

Die pas van bekendstellings het toegeneem, met net 'n gaping van agt uur en 42 minute tussen die Psyche-bekendstelling op Vrydagoggend en die Starlink-bekendstelling dieselfde aand. Dit is die kortste tyd tussen bekendstellings sedert die Gemini-programsendings in 1966.

SpaceX het talle omkeerrekords opgestel vir lanserings vanaf Space Launch Complex 40, insluitend die lansering van twee missies vanaf die pad binne vier dae. Met nog verskeie Starlink-vlugte wat beplan word, sowel as toekomstige missies soos die CRS-29-hervoorsiening en die Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-missie, is dit moontlik dat die Eastern Range vanjaar meer as 70 lanserings kan sien.

Ander bekendstellingsverskaffers, soos ULA en Relativity Space, het ook potensiële bekendstellings voor die jaareinde. ULA se nuwe Vulcan Centaur-vuurpyl, wat aanvanklik beplan is vir 'n Mei-opstyg, kan in Desember vlieg. Intussen hoop Blue Origin, wat deur Jeff Bezos besit word, om sy New Glenn-swaarhyservuurpyl teen die einde van 2024 te debuteer.

In die toekoms word verwag dat die Space Coast 'n voortgesette hoë frekwensie van lanserings sal sien, met SpaceX en ULA wat daarop gemik is om hul lanseringskadens te verhoog, en meer maatskappye wat die mark betree.

