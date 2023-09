SpaceX se Falcon Heavy Rocket stel NASA se Psyche-ruimtetuig bekend

SpaceX se Falcon Heavy-vuurpyl maak gereed vir sy eerste interplanetêre sending ooit terwyl dit voorberei om NASA se Psyche-ruimtetuig te lanseer. Die bekendstelling sal op 5 Oktober by NASA se Kennedy-ruimtesentrum in Florida plaasvind.

Die Falcon Heavy-vuurpyl, wat sy debuut in Februarie 2018 gemaak het, het voorheen sewe missies voltooi. Dit sal egter sy eerste missie vir NASA wees. Die bekendstellingsvenster strek tot 25 Oktober, met die moontlikheid dat 'n regeringssluiting op 1 Oktober moontlik die skedule kan beïnvloed.

In die geval van 'n stilstand, sal NASA waarskynlik kwytskelding soek om voort te gaan met die bekendstelling as 'n noodsaaklike operasie. Daar is egter geen waarborg dat die kwytskelding toegestaan ​​sal word nie. Hierdie lansering het reeds vertragings in die gesig gestaar, aangesien dit oorspronklik vir verlede jaar beplan is, maar teruggestoot is weens probleme met die ruimtetuig se vlugsagteware.

Sodra dit gelanseer is, sal Psyche na sy naamgenoot reis, 'n eienaardige metaalvoorwerp wat in die hoof asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter geleë is. Die ruimtetuig sal na verwagting sy bestemming in 2029 bereik, en bied ongekende uitsigte van hierdie intrige hemelliggaam. Wetenskaplikes glo dat Psyche die blootgestelde kern van 'n protoplaneet kan wees, met sy buitenste rotsagtige lae wat deur impakte weggestroop is.

"Ek sien so uit daarna om daardie eerste beelde te sien," het Lori Glaze, direkteur van NASA se Planetêre Wetenskappe-afdeling, uitgespreek. "Hulle gaan skouspelagtig wees wanneer ons uiteindelik kan sien hoe hierdie metaal-asteroïde van naby lyk."

Die Falcon Heavy-vuurpyl is tans die tweede kragtigste vuurpyl in werking, met NASA se Space Launch System wat die boonste plek beklee. SpaceX se Starship-voertuig, wat in die toekoms aanlyn gaan kom, sal egter oorneem as die kragtigste vuurpyl. Terwyl die Falcon Heavy verskeie lanserings voltooi het, het dit nog nie 'n NASA-loonvrag gedra nie, hoewel dit verskeie nasionale veiligheidsmissies suksesvol voltooi het.

