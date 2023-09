SpaceX is gereed om nog 'n groep Starlink-satelliete bekend te stel

SpaceX maak gereed vir nog 'n lansering van sy Starlink-internetsatelliete vanaf Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Die lansering van die Falcon 9-vuurpyl is geskeduleer vir 9:07 EDT op Saterdag, met 'n vier-uur lanseervenster. Dit sou die Space Coast se 51ste lansering vanjaar wees. Die weerstoestande vir die bekendstelling word voorspel om uitstekend te wees, met 'n 95% kans op "gaan" weerstoestande. Die enigste bekommernis is 'n geringe kans op talmende wolke van 'n tropiese kusstelsel. Die boosterlandingspoging word as "lae risiko" gelys.

Die loonvrag vir hierdie missie is nog 'n groep Starlink-satelliete, wat ontwerp is om wêreldwye internetdekking te verskaf. As die bekendstelling suksesvol is, sal dit die 17de vlug vir die eerste verhoogversterker wees. Anders as vorige missies, sal daar geen plaaslike soniese oplewing met hierdie bekendstelling geassosieer word nie. Die eerste-fase-versterker sal 'n hommeltuig-skip teiken wat ongeveer agt minute na opstyg land.

SpaceX het nog nie die volgende geteikende bekendstellingsdatum vir bykomende Starlink-missies aangekondig nie. Voorbereidings is egter aan die gang by Kennedy Space Centre vir die lansering van NASA se Psyche-ruimtetuig aan boord van 'n driekern Falcon Heavy-vuurpyl in die eerste week van Oktober. Hierdie interplanetêre sending sal 'n metaalryke asteroïde tussen Mars en Jupiter bestudeer.

SpaceX gaan voort om die grense van ruimteverkenning en satelliettegnologie te verskuif. Die maatskappy se Starlink-konstellasie is daarop gemik om betroubare en bekostigbare internettoegang te bied aan onderbediende dele van die wêreld. Met elke suksesvolle bekendstelling groei die netwerk nader aan sy doelwit van globale dekking. Bly ingeskakel vir opdaterings oor SpaceX se jongste bekendstelling en toekomstige missies.

Bron: Florida Today

Definisies:

– Starlink: SpaceX se satellietkonstellasie wat ontwerp is om wêreldwye internetdekking te verskaf.

– Falcon 9: SpaceX se tweefase-herbruikbare vuurpyl wat gebruik word om satelliete en ander loonvragte die ruimte in te vervoer.

– Booster: Die eerste stadium-komponent van die Falcon 9-vuurpyl wat die aanvanklike stoot tydens lansering verskaf en in staat is om te land vir hergebruik.

– Hommeltuigskip: ’n Outonome vaartuig wat deur SpaceX gebruik word om die eerste-stadium-boosters op see te land en te herstel.

