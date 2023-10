SpaceX toets Falcon Heavy Rocket voor NASA se Psyche Asteroid Mission

SpaceX het suksesvol 'n "statiese vuur"-toets van sy kragtige Falcon Heavy-vuurpyl by NASA se Kennedy-ruimtesentrum in Florida uitgevoer. Die toets het behels dat die vuurpyl se 27 eerstestadium-enjins kortliks aan die brand gesteek is terwyl die voertuig aan die lanseerplatform geanker gebly het. Hierdie toets was 'n deurslaggewende stap in die voorbereiding van die Falcon Heavy vir sy komende missie om NASA se Psyche asteroïde-sonde te lanseer.

Die Psyche asteroïde-sending is vir 'n jaar uitgestel, maar is nou op koers vir 'n 12de Oktober bekendstelling. Die sonde gaan 'n lang reis na die hoof-asteroïdegordel tussen Mars en Jupiter onderneem, waar dit die geheimsinnige metaalvoorwerp genaamd Psyche sal bestudeer. Wetenskaplikes glo dat Psyche die blootgestelde kern van 'n protoplaneet kan wees, wat waardevolle insigte verskaf oor die vorming van planeet en die vroeë dae van die sonnestelsel.

Die Falcon Heavy, tans die tweede kragtigste vuurpyl in werking, het voorheen sewe keer gevlieg, met sy mees onlangse lansering wat in Julie plaasgevind het. Die sending na Psyche sal egter die vuurpyl se eerste sending vir NASA merk.

Die sukses van hierdie toets bring SpaceX een stap nader aan sy doelwit om ruimtereise en verkenning te revolusioneer. Met die vermoëns van die Falcon Heavy poog SpaceX om ruimte meer toeganklik en bekostigbaar te maak, wat nuwe geleenthede vir wetenskaplike navorsing en kommersiële ondernemings oopmaak.

Bronne:

– Oorspronklike artikel: [bron]

- Psyche asteroïde missie: [bron]

– Definisie van protoplaneet: 'n Protoplaneet is 'n groot hemelliggaam wat besig is om 'n planeet te word.