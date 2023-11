Nuwe rekord: SpaceX sal 23 Starlink-satelliete op historiese 18de vlug na 'n wentelbaan stuur

In 'n buitengewone vertoning van vuurpylhergebruik, is SpaceX gereed om vandag sy eie rekord te verpletter deur sy Falcon 9-vuurpyl op sy ongekende 18de missie te lanseer. As dit suksesvol is, sal hierdie sending 23 van SpaceX se Starlink-internetsatelliete vanaf die Cape Canaveral Space Force Station in Florida in 'n wentelbaan lanseer.

Die Falcon 9-vuurpyl sal na verwagting om 6:30 EDT opstyg, met 'n aantal rugsteungeleenthede regdeur die nag. SpaceX-entoesiaste kan sien hoe die opgewondenheid ontvou via SpaceX se rekening op X (voorheen bekend as Twitter) met regstreekse dekking wat net voor die opstyg begin.

Na die opstyg, sal die Falcon 9 se eerste fase weer na die aarde terugkeer, met die doel om 'n presiese vertikale landing te maak op die hommeltuigskip "A Shortfall of Gravitas" wat honderde kilometers van die kus van Florida in die Atlantiese Oseaan gestasioneer is. Hierdie merkwaardige prestasie sal ongeveer 8.5 minute na bekendstelling plaasvind.

Intussen sal die Falcon 9 se boonste stadium sy reis voortsit en die 23 Starlink-satelliete na 'n lae Aarde-baan (LEO) dra. Ongeveer 65.5 minute na die opheffing, sal die satelliete ontplooi word, wat bydra tot SpaceX se steeds groeiende Starlink-megakonstellasie.

SpaceX, gelei deur die visioenêre uitvoerende hoof Elon Musk, het deurgaans die belangrikheid van vuurpylherbruikbaarheid beklemtoon. Hierdie baanbrekende benadering verander nie net ruimtevlug nie, maar baan ook die weg vir ambisieuse pogings soos die kolonisasie van Mars. Deur meedoënloos die perke van hergebruik te verskuif, het SpaceX merkwaardige mylpale bereik, met die vorige Falcon 9-rekord van 17 vlugte wat net 'n paar dae tevore opgestel is.

Die maatskappy se toewyding om die Starlink-projek te bevorder, is duidelik in die feit dat baie van hierdie Falcon 9-missies spesifiek toegewy is aan die uitbreiding van die breëband-megakonstellasie. Met byna 5,000 XNUMX operasionele satelliete wat reeds in 'n wentelbaan is, beoog Starlink om wêreldwye internetdekking te verskaf en die digitale kloof te oorbrug.

Maak gereed om geskiedenis te aanskou terwyl SpaceX sy reis voortsit om ruimteverkenning meer toeganklik en volhoubaar te maak deur historiese vuurpylhergebruik.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoeveel Starlink-satelliete sal in die komende sending gelanseer word?

23 Starlink-satelliete sal na verwagting in 'n wentelbaan gelanseer word deur SpaceX se Falcon 9-vuurpyl.

2. Waar en wanneer kan ek na die bekendstelling kyk?

Jy kan die regstreekse dekking van die bekendstelling op SpaceX se rekening op X (voorheen bekend as Twitter) kyk, met dekking wat ongeveer vyf minute voor die opstyg begin.

3. Hoeveel keer is die Falcon 9-vuurpyl hergebruik vir hierdie sending?

As dit suksesvol is, sal dit die 18de missie vir die Falcon 9 se eerste fase wees, wat 'n nuwe rekord vir vuurpylhergebruik deur SpaceX opstel.

4. Wat is die doel van die Starlink-satellietkonstellasie?

Die Starlink-satellietkonstellasie het ten doel om wêreldwye breëband-internetdekking te verskaf en toeganklikheid vir onderbediende streke wêreldwyd te verbeter.