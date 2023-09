SpaceX loods 67ste vuurpyl van die jaar, stel nuwe hergebruikrekord op

SpaceX gaan voort om rekords te breek toe hy Dinsdagaand sy 67ste vuurpyl van die jaar gelanseer het. Die bekendstelling was om twee redes betekenisvol: dit was die 17de hergebruik van 'n Falcon 9-eerste stadium en het SpaceX se vermoë gedemonstreer om die grense van boosterhergebruik te verskuif. Hierdie booster, met die reeksnommer 1058, het voorheen op 11 Starlink-missies en verskeie ander missies gevlieg.

SpaceX-ingenieurs het assesserings van booster-slytasie uitgevoer, en hulle glo dat die vuurpyle ten minste 20 vlugte kan bereik. Ten spyte van die groot aantal hergebruik, handhaaf SpaceX 'n 100 persent suksessyfer oor die Falcon 9-vuurpyl se laaste 228 lanserings. Sommige basiese inspeksies en komponentvervangings word nog gedoen, en die maatskappy gebruik boosters met meer ervaring vir sy eie Starlink-satelliete.

Een interessante aspek van die bekendstelling was SpaceX se minimalistiese uitsaaibenadering. Vir Starlink-bekendstellings verskaf die maatskappy nou slegs 'n video-toevoer met minimale klank vanaf die bekendstellingsbeheersentrum, wat vyf minute voor opstyg begin. Hierdie benadering is in ooreenstemming met SpaceX se doelwit om bekendstellings roetine te maak en die "magic" uit die opheffing te haal. Elon Musk, die stigter van SpaceX, was nog nooit 'n aanhanger van bekendstelling van webuitsendings nie, maar verstaan ​​die waarde daarvan om die maatskappy se werk vir eksterne kliënte uit te stal.

Een twyfelagtige besluit is egter Musk se keuse om die webuitsendings eksklusief op X, die sosiale netwerk wat hy verkry het, in plaas van YouTube te stroom. Dit het gelei tot videoresolusie van laer gehalte en ander kwessies wat die kykervaring vir aanlynkykers beïnvloed. Dit het tot gevolg gehad dat alternatiewe bekendstellingstrome deur ander platforms groter gehore vir die Starlink-bekendstelling het.

Ten spyte hiervan, bly SpaceX steeds aan die voorpunt van vuurpyllanserings, wat nuwe rekords opstel en die grense van boosterhergebruik verskuif.

