Ruimtevaarders berei voor vir ruimtewandelings en onderhou toerusting op die Internasionale Ruimtestasie

Die bemanning van Ekspedisie 70 op die Internasionale Ruimtestasie (ISS) was besig om voor te berei vir komende ruimtewandelings en om oefentoerusting in stand te hou. Twee ruimtewandelings word vir 12 en 20 Oktober beplan, en sal regstreeks op NASA TV uitgesaai word. Tydens die eerste ruimtewandeling sal ESA-bevelvoerder Andreas Mogensen en NASA-vlugingenieur Loral O'Hara mikrobemonsters van die eksterne oppervlaktes van die stasie versamel om die soorte mikrobes te bestudeer wat in die vakuum van die ruimte kan oorleef. Dit sal die eerste ruimtewandeling vir albei ruimtevaarders wees. In die tweede ruimtewandeling sal O'Hara en NASA-vlugingenieur Jasmin Moghbeli foutiewe radiokommunikasie-toerusting verwyder en nuwe sonkragstelsel-hardeware installeer.

Benewens ruimtewandelingsvoorbereidings, het die bemanning ook instandhoudingstake uitgevoer. Jasmin Moghbeli het haar ruimtepak vir kommunikasievermoëns getoets, terwyl Satoshi Furukawa en Loral O'Hara die komponente van die oefensiklus in die Destiny-laboratoriummodule opgedateer het. O'Hara, Nikolai Chub en Oleg Kononenko het ook 'n gehoortoets gedoen, en Kononenko en Konstantin Borisov het verskeie Roscosmos-hardeware in die orbitale laboratorium gediens.

Die Internasionale Ruimtestasie, wat in 1998 gelanseer is, dien as 'n navorsingslaboratorium en ruimtehawe vir internasionale samewerking in ruimteverkenning. Dit wentel om die Aarde op 'n hoogte van ongeveer 400 kilometer en bied 'n unieke platform vir wetenskaplike navorsing, tegnologiese ontwikkeling en menslike ruimteverkenning.

Bronne:

– NASA: https://www.nasa.gov

– Europese Ruimte-agentskap: https://www.esa.int

– Roscosmos: https://www.roscosmos.ru