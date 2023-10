Indië se Aditya-L1-sending vorder na Sun-Earth L1

By

Indië se ruimte-agentskap, die Indian Space Research Organisation (ISRO), het 'n opdatering verskaf oor die vordering van die Aditya-L1-sending. Die ruimtetuig is tans op pad na die Sun-Earth L1-punt, waar dit in 'n Halo-baan geplaas sal word.

Om te verseker dat die ruimtetuig op sy beoogde trajek bly, is 'n Trajekkorreksie-maneuver (TCM) uitgevoer op 6 Oktober 2023. Hierdie maneuver was nodig om die ruimtetuig se pad aan te pas ná die Trans-Lagrangean Point 1 Insertion (TL1I) maneuver, wat geneem het plek op 19 September 2023.

Die TCM het ongeveer 16 sekondes geduur en was suksesvol om die ruimtetuig in lyn te bring met sy beoogde pad na die Halo-baan om L1. Hierdie wentelbaan sal Aditya-L1 toelaat om voortdurend die Son waar te neem sonder om deur die Aarde belemmer te word.

ISRO het bevestig dat die ruimtetuig in goeie gesondheid is, en die magnetometer aan boord sal in die komende dae geaktiveer word. Die magnetometer sal gebruik word om die magneetveld van die Son en sy interaksies met die Aarde te bestudeer.

Die Aditya-L1-sending het ten doel om verskeie aspekte van die Son te bestudeer, insluitend sy korona, sonvrystellings en die sonwinde. Om hierdie verskynsels te verstaan ​​is van kardinale belang vir die verkryging van insigte in ruimteweer en die impak daarvan op Aarde.

Met die suksesvolle baankorreksie en die ruimtetuig se gesondheid in toom, vorder die Aditya-L1-sending soos beplan. Die data wat deur hierdie sending ingesamel word, sal bydra tot ons begrip van die Son en sy invloed op ons planeet.

Bronne:

ISRO