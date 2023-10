Hoe ruimteweer voëlmigrasie beïnvloed

Voëlmigrasie was nog altyd 'n fassinerende verskynsel, maar onlangse studies werp lig op die uitdagings wat voëls in die gesig staar wanneer dit kom by navigasie. Net soos mense aangewese geraak het op navigasietoepassings om hul pad te vind, staar voëls hul eie navigasieprobleme in die gesig as gevolg van ruimteweergebeurtenisse.

Ruimteweergebeurtenisse, soos sonuitbarstings, is gevind om die migrasie van talle voëlspesies te ontwrig, insluitend sitvoëls, eende, ganse, swane, strandlopers en klappers. Terwyl mense nie die aarde se magnetiese velde kan voel nie, het voëls en sekere ander diere organe ontwikkel om dit aan te voel. Voëls maak dikwels op hierdie interne kompasse staat vir langafstandmigrasie, maar wanneer ruimteweer met die aarde se magnetiese velde inmeng, laat dit hulle gedisoriënteerd en verlore.

Data wat van Doppler-radarstasies en magnetometers ingesamel is, het aan die lig gebring dat daar tydens hierdie ruimteweergebeurtenisse 'n afname van 9-17% in die aantal migrerende voëls in die lente en herfs is. Voëls wat snags vlieg, staar besonder moeilike navigasie-uitdagings in die gesig, veral in bewolkte herfstoestande waar hulle nie op hul onbetroubare interne passer kan staatmaak nie.

Nie net verminder hoë geomagnetiese steurings die algehele aantal migrerende voëls nie, maar dit veroorsaak ook dat hulle doelloos saam met die wind dryf. Daar is waargeneem dat sterk sonstorms in die herfs daartoe lei dat voëls duisende kilometers oor die Amerikaanse Groot Vlaktes vlieg en slegs driekwart van die poging aangewend het om dwarswinde te bestry, wat daartoe gelei het dat voëls gereeld verdwaal.

Om die impak van ruimteweer op voëlmigrasie te verstaan, is noodsaaklik vir bewaringspogings en die bestuur van voëlbevolkings. Deur hierdie ontwrigtings wat deur ruimteweer veroorsaak word, in ag te neem, kan navorsers werk aan die ontwikkeling van strategieë om die negatiewe gevolge te versag en die suksesvolle migrasie van voëlspesies te verseker.

Bronne:

– Skymet Weather (Android-toepassing | iOS-toepassing)