Die impak van ruimtetuie op die stratosfeer en potensiële gevolge

Onlangse navorsing dui daarop dat die gereelde reise van ruimtetuie en satelliete die ongerepte laag van die Aarde se atmosfeer, bekend as die stratosfeer, aansienlik beïnvloed. Die studie, gelei deur navorsers van Purdue Universiteit en die Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie, het gevorderde gereedskap wat aan die neuskegels van vliegtuie geheg is, gebruik om lugmonsters van meer as 11 myl bo die aarde se oppervlak te versamel.

Die navorsers het 'n noemenswaardige hoeveelheid metale, in die vorm van aërosols, ontdek wat in die atmosfeer vertoef. Daar word geglo dat hierdie metale afkomstig is van die toenemende aantal ruimtetuie en satellietlanserings en -terugsendings. Skokkend genoeg het die studie bevind dat metale soos litium, aluminium, koper en lood van ruimtetuig-herbetreding die hoeveelhede van dieselfde metale wat van natuurlike kosmiese stof afkomstig is, oorskry. Verder bevat byna 10% van beduidende swaelsuurdeeltjies, wat 'n deurslaggewende rol speel in die handhawing van die osoonlaag, hierdie ruimtetuigmetale.

Die implikasies van hierdie ontdekking is kommerwekkend, veral met inagneming van die geprojekteerde toekomstige tempo van ruimteverkenning. Daar word beraam dat soveel as 50,000 2030 bykomende satelliete teen die jaar XNUMX 'n wentelbaan kan betree. Dit beteken dat byna die helfte van die stratosferiese swaelsuurdeeltjies hierdie herintree-metale kan bevat. Die breër implikasies van hierdie metaalbesoedeling op ons atmosfeer, osoonlaag en lewe op aarde is nog onduidelik, maar is onderwerpe van misterie en kommer.

Die stratosfeer is 'n deurslaggewende laag van die atmosfeer wat die osoonlaag huisves, die aarde se beskermende skild teen skadelike ultravioletstraling. Sonder die osoonlaag sou lewe op aarde in gevaar wees. Terwyl die osoonlaag eens in die 1980's deur chloorfluorkoolstowwe in gevaar gestel is, het onlangse wêreldwye samewerking begin om die skade te herstel.

Wetenskaplike Dan Cziczo het opgemerk dat die samestelling van "meteoritiese deeltjies" in die atmosfeer 'n verandering ondergaan het, wat toegeskryf word aan die toename in die aantal mensgemaakte ruimtependels. Ruimtetuiglanserings het meer gereeld geword as gevolg van tegnologiese vooruitgang en ontspanne regulasies, wat 'n metaalspoor in die atmosfeer laat. Die gevolge van hierdie metaalbesoedeling word steeds nie heeltemal verstaan ​​nie.

Die impak van menslike besetting en ruimtevlug op die planeet kan meer betekenisvol wees as wat voorheen gedink is. Om die Aarde en sy stelsels te verstaan ​​is noodsaaklik om hierdie bekommernisse aan te spreek. Hierdie navorsing beklemtoon die dringende behoefte aan verdere studie op hierdie gebied.

Bron: Proceedings of the National Academy of Sciences