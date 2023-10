Die opkoms van miljardêr-ruimtetoerisme: 'n blik op Virgin Galactic, Blue Origin en SpaceX

Die ruimtetoerismebedryf floreer, aangesien maatskappye soos Virgin Galactic, Blue Origin en SpaceX meeding om gereelde burgers die geleentheid te bied om na die ruimte te reis. Volgens UBS-ramings sal die ruimtetoerismemark na verwagting teen 3 'n markwaarde van $2030 miljard bereik.

Virgin Galactic, onder leiding van die Britse sakeman Richard Branson, het onlangs sy derde toeriste-ruimtevlug van stapel gestuur. Die maatskappy het aansienlike terugslae oorkom, insluitend 'n ongeluk in 2014 wat gelei het tot die dood van een van die vlieëniers. Branson het self in Julie 2021 die ruimte ingegaan, net nege dae voor Jeff Bezos, die stigter van Blue Origin.

Blue Origin, gestig deur Bezos, het Bezos en drie ander passasiers, insluitend die 18-jarige Oliver Daemen, in Julie 2021 ruimte toe gestuur. Daemen het sy plek op die vlug gewen deur 'n kaartjie-lotery, 'n stap deur Blue Origin om ruimtetoerisme te maak meer toeganklik. Bezos het die ervaring as die "beste dag ooit" beskryf.

SpaceX, wat deur Elon Musk gestig is, het 'n ander benadering gevolg, en fokus op die bevordering van die maatskappy se kommunikasie-afdeling eerder as om aan bemande ruimtevlugte deel te neem. SpaceX het egter private missies van stapel gestuur, insluitend een in September 2021 wat die miljardêr Jared Isaacman en drie ander passasiers ingesluit het. Dit was die maatskappy se eerste private vlug.

Beide SpaceX en Virgin Galactic bied opleidingsprogramme aan vir hul ruimtetoeriste. Hierdie programme is minder streng as dié vir NASA-ruimtevaarders en is by die kaartjiekoste ingesluit. Virgin Galactic werk ook saam met NASA om opleidingsprogramme vir private ruimtevaarders te ontwikkel.

Die ruimtetoerismebedryf lok sowel ryk individue as diegene wat kaartjies deur loterye of kompetisies gewen het. Die hoë koste van ruimtevlugte, tans sowat 'n halfmiljoen dollar, het nie entoesiaste van regoor die wêreld afgeskrik nie.

Ten slotte, miljardêr-ruimtetoerisme is aan die toeneem, met maatskappye soos Virgin Galactic, Blue Origin en SpaceX wat gereelde burgers die kans bied om na die ruimte te reis. Met die mark wat na verwagting $3 miljard teen 2030 sal bereik, is dit duidelik dat die fassinasie met ruimteverkenning verder gaan as nasionale wedywering en nou in die hande van miljardêrs en hul ruimtemaatskappye lê.

