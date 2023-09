Die Britse ruimte-agentskap bring ruimte vir almal-toer na Plymouth

Die Britse Ruimte-agentskap se Space For Everyone-toer maak sy pad na Plymouth, wat besoekers 'n kans bied om te leer oor die rol van ruimte in die alledaagse lewe. Die rondreisvertoning sluit verskeie interaktiewe uitstallings in, soos 'n 21m (72ft) ruimtevuurpyl replika en virtuele realiteit headsets vir 'n naby-ervaring van 'n Britse vuurpyl lansering.

Die primêre doel van die toer is om belangstelling in ruimteverwante loopbaangeleenthede aan te wakker, wat wissel van ingenieurswese tot rekenaarkodering. Matt Archer, bekendstellingsdirekteur by die UK Space Agency, beklemtoon die diversiteit van agtergronde en vaardighede wat in die Britse ruimtesektor vereis word. Deur die sektor en sy opwindende loopbaanrigtings ten toon te stel, poog die toer om die volgende generasie tuisgekweekte ruimtetalent te inspireer.

Die geleentheid vind van Donderdag tot Maandag by die Piazza in Plymouth plaas, en toegang is gratis vir alle deelnemers. Hierdie unieke geleentheid stel individue in staat om die wonders van ruimte te verken en insig te kry in die groeiende Britse ruimteprogram.

Die Britse Ruimte-agentskap se Space For Everyone-toer dien as 'n opvoedkundige platform om die publiek te betrek by die vooruitgang en moontlikhede van ruimteverkenning. Dit dien as 'n herinnering dat ruimte nie beperk is tot ruimtevaarders en wetenskaplikes nie, maar dat dit 'n integrale rol in ons daaglikse lewens speel en groot loopbaangeleenthede bied.

Hierdie inisiatief strook met die VK se breër verbintenis tot die ruimtesektor, aangesien die land daarna streef om 'n wêreldleier op die gebied te wees. Deur jong individue te inspireer en die diversiteit van rolle binne die bedryf ten toon te stel, hoop die UK Space Agency om die nodige talent en kundigheid te kweek om die toekoms van ruimteverkenning te vorm.

