Geomagnetiese storms beïnvloed trekvoëls se vermoë om te navigeer, bestudeer bevindings

Geomagnetiese storms, wat voorkom as gevolg van sonvlamme of koronale massa-uitstoot, kan die aarde se magnetiese velde beïnvloed en 'n onverwagte uitwerking op trekvoëls hê. ’n Onlangse studie wat in die Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is, onthul dat trekvoëls geneig is om op die grond te bly tydens erge ruimteweergebeurtenisse in plaas van om te vlieg, en ondervind probleme met navigasie as gevolg van die ontwrigting van die aarde se magnetiese veld.

Die studie, wat deur navorsers aan die Universiteit van Michigan gedoen is, het 'n 23-jaar datastel van voëlmigrasie oor die Groot Vlakte ontleed, tesame met langtermyndata oor ruimteweergebeure van Doppler-weerradarstasies en magnetisme-meetinstrumente. Hulle het gevind dat die aantal migrerende voëls wat tydens geomagnetiese storms vlieg, met 9 tot 17 persent afgeneem het. Voëls wat wel gevlieg het, het ook probleme ondervind om hul pad na hul bestemming te vind.

Voëls en ander diere gebruik die Aarde se magnetiese veld om te oriënteer en te navigeer, en vertrou op geografiese variasie in die helling en intensiteit van die magneetveld. Alhoewel hierdie vermoë hoofsaaklik by duiwe en klein sangvoëls bestudeer is, word daar geglo dat dit in baie voëlspesies voorkom.

Tydens geomagnetiese storms kom voëls wat snags migreer te staan ​​voor uitdagings in navigasie, aangesien hulle staatmaak op hemelse navigasie leidrade saam met die magnetiese veld. Die studie dui daarop dat voëls meer dikwels tydens sekere geomagnetiese toestande kan verdwaal. Dit het ook bevind dat voëls meer geneig was om saam met die wind te dryf eerder as om pogings aan te wend om tydens storms in 'n spesifieke rigting te vlieg.

Verdere navorsing is nodig om te verstaan ​​in watter mate voëls verlore raak tydens geomagnetiese storms en die impak van dryf met die wind op hul algehele migrasiepatrone. Nietemin werp hierdie studie lig op die ingewikkelde verband tussen ruimteweergebeure, die Aarde se magnetiese veld en die gedrag van trekvoëls.

