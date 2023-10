Eksterne lekkasie by Internasionale Ruimtestasie vra NASA om ruimtewandelings te herskeduleer

NASA is gedwing om die datum van 'n komende ruimtewandeling te verander en nog een uit te stel na 'n eksterne koelmiddellek by die Internasionale Ruimtestasie (ISS). Die lekkasie het ontstaan ​​uit 'n rugsteunverkoeler wat aan Rusland se Nauka-module gekoppel is. Alhoewel die koelmiddel nie giftig of gevaarlik vir die bemanning is nie, tref NASA voorsorgmaatreëls om te verhoed dat dit interne stelsels binnedring en toerusting mettertyd agteruitgaan.

As gevolg van die situasie is die ruimtewandeling wat vir Donderdag 19 Oktober geskeduleer is, herskeduleer vir 'n later datum. Die take wat vir die ruimtewandeling beplan word, is nie tydsensitief nie en sal nie ISS-bedrywighede beïnvloed nie. Die tweede ruimtewandeling, oorspronklik beplan vir Maandag, 30 Oktober, sal voortgaan soos geskeduleer. Dit sal die eerste uitstappies ooit buite die stasie wees vir NASA-ruimtevaarders Loral O'Hara en Jasmin Moghbeli. Tydens die ruimtewandeling sal hulle 'n foutiewe elektroniese boks verwyder en 'n Trundle Bearing Assembly op die hawekap Solar Alpha Rotary Joint vervang, wat die ruimtestasie se sonkragskikkings in staat stel om die son op te spoor.

Intussen sal 'n ander ruimtewandeling, wat tans wag om herskeduleer te word, O'Hara en die Europese Ruimteagentskap-ruimtevaarder Andreas Mogensen betrek. Hul missie sluit in om monsters van die stasie se buitekant te versamel om die bestaan ​​van mikroörganismes te bepaal. Hulle sal ook ’n hoëdefinisie-kamera vervang en instandhoudingswerk verrig ter voorbereiding vir toekomstige ruimtewandelings.

Dit is nie die eerste voorval wat ISS-bedrywighede beïnvloed weens 'n koelmiddellek nie. Verlede Desember het 'n Sojoes-ruimtetuig 'n koelmiddellek opgedoen nadat dit deur 'n klein meteoroïed getref is, wat gelei het tot die verlenging van NASA-ruimtevaarder en twee Russiese ruimtevaarders se verblyf met ses maande. Die oorsaak van die onlangse lekkasie op die Nauka-module se verkoeler is nog onbekend.

Bron: NASA

Definisies:

– Internasionale Ruimtestasie (ISS): 'n Bewoonbare ruimtestasie in 'n lae Aarde-baan. Dit dien as 'n laboratorium waar spanne wetenskaplike navorsing doen en eksperimente uitvoer.

– Koelmiddel: ’n Vloeistof of gas wat gebruik word om temperature in meganiese stelsels, soos die verkoelingstelsel van die ISS, te reguleer.

– Ruimtewandeling: 'n Aktiwiteit wat deur ruimtevaarders buite hul ruimtetuig uitgevoer word terwyl hulle in die ruimte is.

– Radiator: 'n Toestel wat hitte van een medium na 'n ander oordra, tipies geïnstalleer in stelsels wat oortollige hitte genereer.

– Trudle Bearing Assembly: 'n Meganisme wat gladde rotasie en beweging in sekere gewrigstelsels moontlik maak. In hierdie geval maak dit die rotasie van die ISS-sonreekse moontlik.