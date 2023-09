Die Solar Orbiter neem beelde van die son se korona vas en onthul nuwe insigte

Die Solar Orbiter-ruimtetuig, wat deur die Europese Ruimte-agentskap in samewerking met NASA ontwikkel is, het beelde van die son se korona, die warmer buitenste atmosfeer van die son, vasgelê. Die korona is lank reeds vir wetenskaplikes 'n raaisel vanweë sy uiterste temperatuur, wat 150 keer warmer as die son se oppervlak is. Die korona is ook verantwoordelik vir die produksie van sonwind, gelaaide deeltjies wat 'n beduidende impak op satelliete en kragnetwerke kan hê.

Die Solar Orbiter se Extreme Ultraviolet Imager (EUI) kon beelde van die korona vasvang deur 'n klein wysiging aan die instrument te gebruik. 'n Ingenieur het 'n "duim" by die kamera se sluiter gevoeg, wat toegelaat het dat die korona vasgevang word terwyl die glans van die son se oppervlak uitgesluit is. Hierdie eenvoudige wysiging het wetenskaplikes 'n dieper kyk na hierdie streek van die son se atmosfeer gegee, wat selde ondersoek is.

Die vasgevang beelde van die korona is 'n samestelling van data van twee ruimtetuie. Die beeld van die son se skyf is deur NASA se STEREO-ruimtetuig geneem, terwyl die ultravioletbeeld van die korona deur Solar Orbiter se EUI geneem is. Deur hierdie beelde te kombineer, het wetenskaplikes nou 'n beter begrip van die korona en sy verband met sonwindproduksie.

Solar Orbiter, wat in Februarie 2020 gelanseer is, is toegerus met ses ultraviolet-teleskope wat die eerste waarnemings van naby die son verskaf. Hierdie waarnemings sal wetenskaplikes help om die raaisels van die korona te ontrafel en die dinamika van ons naaste ster verder te verstaan.

Die vasgevang beelde hou die potensiaal in om nuwe insigte in die fisika en magnetiese strukture van die korona te ontbloot. Wetenskaplikes hoop dat hierdie beelde waardevolle inligting sal verskaf wat gebruik kan word om sonaktiwiteit beter te verstaan ​​en te voorspel, wat uiteindelik sal lei tot doeltreffender maatreëls om satelliete en kragnetwerke teen die uitwerking van sonwind te beskerm.

