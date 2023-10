NASA se Hubble-teleskoop vang groeiende oorblyfsels van ontplofte ster vas

NASA se Hubble-ruimteteleskoop het verstommende beelde geneem van die oorblyfsels van 'n ster wat 20,000 120 jaar gelede ontplof het. Die newel, bekend as die Cygnus-lus, vorm 'n borrelagtige vorm met 'n deursnee van ongeveer 2,600 ligjare en is ongeveer XNUMX XNUMX ligjare ver geleë. Deur in 'n klein gedeelte van die newel se voorrand in te zoem, kon sterrekundiges die skokgolf waarneem wat veroorsaak is deur die supernova-ontploffing wat in omliggende interstellêre materiaal inploeg.

Met behulp van beelde wat van 2001 tot 2020 geneem is, kon navorsers die uitbreiding van die skokgolf meet en die spoed daarvan bepaal. Hulle het gevind dat die skokgolf die afgelope twee dekades teen 'n konstante spoed, sonder vertraging, beweeg. Met meer as 'n halfmiljoen myl per uur inklok, is die skokgolf vinnig genoeg om in minder as 'n halfuur van die aarde na die maan te reis.

Hierdie "fliek" saamgestel uit Hubble-beelde bied 'n naby-kykie van hoe die oorblyfsels van die ontplofde ster aanhou bots met die interstellêre ruimte. Die beelde openbaar rimpelings in die gloeiende waterstof en geïoniseerde suurstoffilamente, wat veroorsaak word deur verskille in die digtheid van die interstellêre medium. Hierdie filamente behou hul vorm met verloop van tyd terwyl hulle soos gedraaide linte van lig voorkom.

Die Cygnus-lus, wat in 1784 deur William Herschel ontdek is, vertoon buitengewone strukture en patrone wanneer dit met die Hubble-ruimteteleskoop waargeneem word. Die teleskoop se gedetailleerde beelde verskaf waardevolle insigte in die digtheidsverskille en onstuimigheid wat die supernova-skokgolf ondervind wanneer dit deur die ruimte beweeg.

Hierdie navorsing beklemtoon die krag van die Hubble-ruimteteleskoop om wetenskaplikes in staat te stel om die dinamika van kosmiese verskynsels met merkwaardige duidelikheid en akkuraatheid te bestudeer en te verstaan.

Bronne: NASA, ESA