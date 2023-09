Die besige skedule van ekspedisie 69 bemanning aan boord van die Internasionale Ruimtestasie

Die bemanningslede van Ekspedisie 69 aan boord van die Internasionale Ruimtestasie (ISS) het 'n produktiewe dag op 22 September gehad. Hulle was besig met 'n verskeidenheid take, insluitend ruimtetuinmaak, navorsing, pakvoorbereiding en afkomsopleiding. Hierdie aktiwiteite het die samewerkende gees van ruimtesendings ten toon gestel.

NASA-ruimtevaarder Jasmin Moghbeli het haar dag begin met orbitale loodgieterswerk en instandhouding op die EXPRESS-rakke, wat vir die berging van navorsingseksperimente gebruik word. Sy het toe voortgegaan met stasie-onderhoudstake en die stasie se koepel, of "venster na die wêreld" geïnspekteer.

Moghbeli is aangesluit deur ESA-ruimtevaarder Andreas Mogensen en JAXA-vlugingenieur Satoshi Furukawa vir oogondersoeke. Furukawa het vroeër navorsing oor vaste verbranding in die Kibo-laboratoriummodule gedoen, wat daarop gemik is om brandstofdoeltreffendheid en brandveiligheid in die ruimte en op aarde te verbeter.

Nog 'n NASA-ruimtevaarder, Loral O'Hara, het saam met Mogensen en NASA-ruimtevaarder Frank Rubio gewerk aan die instandhouding van die ruimtepak. Hulle het batterye vervang en selfbeheersingsbande en helmligte geïnstalleer ter voorbereiding vir opkomende Amerikaanse ruimtewandelings in Oktober.

Ruimtetuinmaak was ook op die agenda, met Mogensen wat die laaste rondte Arabidopsis-plante geoes het as deel van die Plant Habitat-03-ondersoek. Hierdie eksperiment het ten doel om te verstaan ​​hoe plantaanpassings in mikroswaartekrag na toekomstige geslagte kan oordra.

Oor die algemeen toon die besige skedule van die ekspedisie 69-bemanning hul verbintenis tot wetenskaplike navorsing en sendingvoorbereiding. Die ISS dien steeds as 'n waardevolle platform vir internasionale samewerking in ruimteverkenning.

