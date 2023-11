Space Systems Command kondig 21 bekendstellingsmissies vir ULA en SpaceX aan

In 'n opwindende ontwikkeling vir die ruimtebedryf, het die Space Systems Command aangekondig dat 21 lanseringsmissies aan United Launch Alliance (ULA) en SpaceX toegewys is as deel van die National Security Space Launch (NSSL) Fase 2-kontrak. Hierdie missies, geskeduleer vir die boekjaar 2024, merk die finale jaar van die Fase 2-kontrak en sal na verwagting oor die volgende twee tot drie jaar plaasvind.

Die NSSL Fase 2-kontrak, wat in 2020 deur ULA en SpaceX gewen is, het bewys dat dit 'n beduidende poging vir die Ruimtemag is. In die loop van vyf jaar is 'n totaal van 48 missies bestel, wat die oorspronklike skatting van 34 missies oortref. Dit is opmerklik dat slegs een missie tot dusver van stapel gestuur is, wat die ingewikkelde beplanning en voorbereiding wat vir elke bekendstelling vereis word, beklemtoon.

Alhoewel ULA en SpaceX 'n aansienlike aantal missies deur die Fase 2-kontrak ontvang het, het elke maatskappy sy eie stel uitdagings ervaar. ULA se eerste Fase 2-lansering, USSF-51, word vir Maart 2024 geprojekteer, terwyl SpaceX se missies USSF-52 en USSF-124 insluit, waarvan laasgenoemde 'n Missile Defence Agency-missie is.

Met ULA se nuwe vuurpyl, Vulcan Centaur, wat gekies is om Fase 2-missies te loods, is sy vordering deur vertragings belemmer. Sertifiseringsvlugte vir Vulcan Centaur word in die komende maande geskeduleer, met die eerste NSSL Fase 2-missie, USSF-106, wat beplan word vir na die voltooiing van hierdie vlugte.

Die opdragte vir die Fase 2-missies het gelei tot 'n effense verskuiwing in die verspreiding tussen ULA en SpaceX. ULA het oorspronklik 60% van die missies gewen, terwyl SpaceX 40% gewen het. Op grond van die jongste opdragte sal ULA egter nou 54% van die missies onderneem, met SpaceX wat die oorblywende 46% hanteer.

Die toegewysde missies strek oor 'n reeks doelwitte, insluitend nasionale verkenning, missielwaarskuwing, ruimtedomeinbewustheid en missielopsporing. Opmerklike missies sluit in USSF-57, wat die eerste van drie Next Generation Overhead Persistent Infrarooi geostasionêre satelliete sal lanseer vir missielwaarskuwing, en USSF-25, wat DARPA se Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) kerntermiese ruimtetuig sal lanseer.

Ten slotte verteenwoordig die aankondiging van hierdie 21 bekendstellingsmissies 'n belangrike mylpaal in die NSSL Fase 2-kontrak. Die samewerking tussen ULA en SpaceX, tesame met die ondersteuning van die Space Systems Command, demonstreer die toewyding om kritieke bates aan die oorlogsvegters te lewer, terwyl die weg gebaan word vir toekomstige ruimteverkenning en vooruitgang in nasionale veiligheid.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is die NSSL Fase 2-kontrak?

Die NSSL Fase 2-kontrak is 'n kontrak wat deur die Space Force aan United Launch Alliance (ULA) en SpaceX toegeken is. Dit behels die bekendstelling van missies vir nasionale veiligheidsdoeleindes oor 'n tydperk van vyf jaar.

2. Hoeveel missies is in die Fase 2-kontrak toegewys?

Altesaam 48 missies is vir die Fase 2-kontrak toegewys, hoewel slegs een missie tot dusver van stapel gestuur is.

3. Hoeveel missies is aan ULA en SpaceX toegewys?

ULA het 11 missies ontvang, terwyl SpaceX 10 missies vir die boekjaar 2024 ontvang het.

4. Watter uitdagings het ULA en SpaceX in die Fase 2-kontrak in die gesig gestaar?

ULA se nuwe vuurpyl, Vulcan Centaur, het vertragings ervaar, wat sy vermoë om Fase 2-missies te loods beïnvloed. SpaceX het ook sy eie stel uitdagings in die gesig gestaar in die uitvoering van die missies wat aan hulle opgedra is.

5. Wat is 'n paar noemenswaardige missies in die Fase 2-kontrak?

Opvallende missies sluit in USSF-57, wat geostasionêre satelliete sal lanseer vir missielwaarskuwing, en USSF-25, wat DARPA se Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations (DRACO) kerntermiese ruimtetuig sal lanseer.