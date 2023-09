Sterrekundige prestasie: NASA-kapsule lewer die grootste asteroïdemonster ooit aan die aarde

’n NASA-ruimtekapsule met die grootste grondmonster wat ooit van ’n asteroïde versamel is, het suksesvol na die aarde teruggekeer. Die kapsule, wat uit die robotruimtetuig OSIRIS-REx vrygestel is, het in die Utah-woestyn geraak en die hemelse monster aan wetenskaplikes gelewer. Hierdie mylpaal is die hoogtepunt van 'n ses jaar lange gesamentlike sending tussen NASA en die Universiteit van Arizona. Dit is slegs die derde keer in die geskiedenis dat 'n asteroïdemonster na die aarde terugbesorg is vir ontleding, en hierdie monster is verreweg die grootste.

Die monster is versamel van die asteroïde Bennu, 'n koolstofryke "naby-aarde-voorwerp" wat elke ses jaar relatief naby aan ons planeet beweeg. Bennu is van groot belang vir wetenskaplikes, aangesien dit 'n oorblyfsel van die vroeë sonnestelsel is, wat waardevolle leidrade bevat oor die oorsprong en ontwikkeling van rotsagtige planete soos die Aarde. Daar word geglo dat asteroïdes soos Bennu selfs organiese molekules kan bevat wat nodig is vir die opkoms van lewe.

Die OSIRIS-REx-ruimtetuig is in September 2016 gelanseer en het Bennu in 2018 bereik. Nadat hy byna twee jaar om die asteroïde wentel het, het die ruimtetuig in Oktober 2020 suksesvol 'n monster van die los oppervlakmateriaal versamel. Dit het toe 'n reis van 1.2 miljard myl terug aangepak. na die aarde, insluitend twee wentelbane om die son.

Tydens sy hertoetrede tot die aarde se atmosfeer het die kapsule intense hitte ervaar, met temperature wat tot 2800 grade Celsius bereik het. Dit is egter veilig deur valskerms vertraag en het sonder voorval in die Utah-woestyn geland. ’n Herwinningspan het bygestaan ​​om die integriteit van die kapsule en die asteroïdemateriaal binne te verseker. Die monster, wat na raming ongeveer 250 gram in gewig is, sal noukeurig ondersoek en in kleiner monsters verdeel word vir verdere ontleding deur wetenskaplikes regoor die wêreld.

Die sukses van hierdie missie maak opwindende moontlikhede oop vir toekomstige asteroïedverkenning. Die oorblywende gedeelte van die OSIRIS-REx-ruimtetuig sal na verwagting sy missie voortsit en nog 'n naby-aarde asteroïde genaamd Apophis verken. Hierdie deurlopende navorsing sal ons begrip van die sonnestelsel en sy vroeë geskiedenis aansienlik verbeter.

