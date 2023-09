Amerikaanse Ruimtevaarder en Russiese Ruimtevaarders keer terug na die aarde na rekord-breking sending

Die Amerikaanse ruimtevaarder Frank Rubio het saam met die Russiese ruimtevaarders Sergey Prokopyev en Dmitri Petelin hul reis terug aarde toe vanaf die Internasionale Ruimtestasie (ISS) begin. Die Soyuz MS-23-ruimtetuig het effens vroeër as geskeduleer van die ISS ontdok en sal na verwagting in Kazakstan land.

Oorspronklik was die bemanning veronderstel om ses maande gelede na die aarde terug te keer, maar hul oorspronklike ruimtetuig het 'n lek ervaar. Gevolglik is 'n vervangende ruimtetuig opgestuur, wat hul missie tot 'n totaal van 371 dae in 'n wentelbaan uitgebrei het.

Tydens hierdie uitgebreide sending het Rubio, wat op sy eerste ruimtevaart is, die rekord gebreek vir die langste aaneenlopende ruimtevlug deur 'n Amerikaner. Op 11 September het hy die vorige NASA-rekord van 355 opeenvolgende dae in die ruimte oortref wat deur die afgetrede Amerikaanse ruimtevaarder Mark Vande Hei opgestel is. Rubio het ook die eerste Amerikaner geword wat 'n volle jaar in die ruimte deurgebring het.

Ten spyte van hul prestasies is Rubio en sy Russiese kollegas egter nog ver daarvan om die Russiese rekord te breek. Valeri Polyakov hou die wêreldrekord vir die langste ruimtereis en het 437 opeenvolgende dae en 18 uur aan boord van die Mir-ruimtestasie deurgebring tussen Januarie 1994 en Maart 1995. Polyakov is ongelukkig verlede September in die ouderdom van 80 oorlede.

Die Soyuz MS-23-ruimtetuig sal na verwagting in die Kazakstan-grasveld-steppe, ongeveer 148 km suidoos van die stad Zhezqazghan, land. Wanneer die ruimtetuig weer die aarde se atmosfeer binnegaan, sal die ruimtetuig 'n valskerm ontplooi om te help met sy afkoms.

Bronne:

- Reuters

– NASA