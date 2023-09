Identifisering van lae-massa, breë lyn AGN in die vroeë heelal

Supermassiewe swart gate (SMBH's) is 'n algemene kenmerk in die middel van massiewe sterrestelsels. Die oorsprong van hierdie massiewe swart gate in die vroeë heelal bly egter 'n raaisel. Een teorie dui daarop dat SMBH's uit kleiner stamvaders gegroei het deur massa deur hul akkresieskywe te versamel. Hierdie kleiner swart gate, bekend as "sade", het massas wat wissel van 100 tot meer as 100,000 XNUMX keer die massa van die Son. Maar by die waarneming van die vroegste SMBH's, het navorsers massas gevind van ongeveer 'n miljard keer die massa van die Son. Hierdie waarnemings is bevooroordeeld na die mees lig kwasars, so hoe kan ons die dowwer kwasars en laer massa swart gate vind wat in die vroeë heelal mag bestaan?

Navorsers wend hulle tot die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) om hierdie uitdaging te oorkom. Deur die JWST se sensitiwiteit by naby-infrarooi golflengtes te gebruik, het 'n onlangse studie twee aktiewe sterrestelselkerne (AGN) by rooiverskuiwing z>5 geïdentifiseer, ongeveer 'n miljard jaar na die Oerknal. Hierdie AGN, bekend as CEERS 2782 en CEERS 746, is deur NIRSpec-spektroskopie van die Cosmic Evolution Early Release Science (CEERS)-program geïdentifiseer.

Deur die spektra van hierdie AGN te bestudeer, kon die navorsers belangrike emissielyne ontleed en vasstel dat beide voorwerpe breëlyn-AGN is. Die skrywers het lynverhoudingdiagramme gebruik om tussen AGN en stervormende sterrestelsels te onderskei. Hierdie diagramme was egter nie in staat om CEERS 2782 en CEERS 746 definitief te klassifiseer nie weens hul hoë rooiverskuiwing en lae metaalagtigheid. Daarbenewens het die skrywers die massa van die supermassiewe swart gate in die middel van hierdie AGN bereken deur die Hα-emissielyn te gebruik. Verduistering deur gas en stof kan hierdie metings beïnvloed, wat moontlik die swartgatmassa onderskat.

Die ontdekking van CEERS 2782 en CEERS 746 help om die gaping tussen waarnemings van plaaslike AGN en hoë rooiverskuiwingkwasars te oorbrug. Hierdie dowwe, hoë rooiverskuiwing AGN bied waardevolle insigte in die vroeë heelal en die vorming van supermassiewe swart gate. Soos die James Webb-ruimteteleskoop voortgaan om meer versteekte monsters in die kosmos te onthul, kan ons binnekort die raaisels ontrafel rondom die oorsprong van hierdie massiewe hemelse voorwerpe.

