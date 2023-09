South Port Opedag gee Suidlanders 'n blik agter die skerms

South Port, geleë in Bluff, Nieu-Seeland, maak die naweek sy deure oop vir die publiek vir sy tweejaarlikse opedag. Die geleentheid, wat vir 'n jaar uitgestel is weens Covid-19-beperkings, het ten doel om vriende, families en die algemene publiek 'n geleentheid te bied om te sien wat by die hawe aangaan en meer te wete te kom oor sy daaglikse bedrywighede.

Geleentheidkoördineerder Charlotte Scoles is opgewonde om die "korf van aksie" met besoekers te deel, veral die kinders wat die kans sal kry om die verskillende aktiwiteite te verken en die hawe eerstehands te ervaar. Van om op 'n sleepboot te trap om te kyk hoe die hyskraan houers beweeg, daar sal baie opwindende geleenthede wees vir almal om te geniet.

Die opedag het reeds aansienlike belangstelling gegenereer, met alle toerruimtes wat binne net vyf dae nadat dit beskikbaar gestel is, bespreek is. ’n Span van 60 South Port-personeellede sal vrywilligers doen om te verseker dat alles glad verloop op die dag.

Besoekers sal die kans kry om meer te wete te kom oor die fyner besonderhede van die hawe se bedrywighede, insluitend 'n kykie in die koelkamers en die geleentheid om gespesialiseerde masjinerie soos houtoperateurs in aksie te sien. Boonop sal South Port 'n Vermaaksentrum by die Oesterfeesterrein in Bluff aanbied, waar gesinne gratis aktiwiteite soos gesigverf, springkastele, Astro-bal, mini-jeeps en lewendige musiek kan geniet.

Alhoewel alle beskikbare kaartjies opgeëis is, is daar steeds 'n kans om dit by te woon deur by die bystandslys aan te sluit om 9:11, 1:XNUMX en XNUMX:XNUMX op die dag van die geleentheid. South Port se opedag is nie net 'n kans vir die publiek om pret te hê nie, maar ook om 'n dieper waardering te kry vir die hawe se bydrae tot die streek.

