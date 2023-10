Suid-Koreaanse navorsers protesteer die regering se voorgestelde besnoeiings op navorsingsbegroting

Suid-Korea se wetenskaplike gemeenskap is in rep en roer na aanleiding van die regering se voorstel om aansienlike besnoeiings aan die federale navorsingsbegroting vir 2024 te maak. Die land is bekend vir sy hoë vlakke van staatsbesteding aan navorsing en ontwikkeling (N&O), maar hierdie aankondiging het skaars veroorsaak. uitroep onder navorsers.

Wetenskaplike vakbonde en verenigings span kragte saam om teen hierdie besnoeiings te protesteer, met die Unie vir Nasionale Wetenskap- en Tegnologienavorsing wat perskonferensies, saamtrekke organiseer en aan die Nasionale Vergadering skryf in die hoop om openbare steun te kry. Ope briewe wat die planne teenstaan, is ook deur verskeie groepe geskryf.

Die Ministerie van Wetenskap en IKT (MSIT) in Suid-Korea het die besnoeiings op 22 Augustus aangekondig, wat die eerste keer in meer as drie dekades was dat wetenskapfinansiering spesifiek geteiken is. Volgens die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling (OESO) het Suid-Korea se R&D-begroting in 4.5 meer as 2023% van die BBP uitgemaak, en die land se president het voorheen planne aangekondig om R&D-besteding op 5% te handhaaf om een ​​van die wêreld se top vyf lande vir navorsing.

Die MSIT het sy besluit verdedig deur te verklaar dat dit ten doel het om die regering se R&D-stelsel doeltreffender te maak. Die voorgestelde besnoeiings sal onderpresterende projekte uitskakel en indirekte koste soos navorsingsinfrastruktuur en -toerusting verminder. Die ministerie beplan om investering in spesifieke gebiede soos kunsmatige intelligensie en halfgeleiers te verhoog, terwyl steun vir basiese navorsing ten gunste van internasionale samewerkingsprojekte verminder word.

Die regering voer aan dat Koreaanse wetenskaplikes nie so baie saamgewerk het as dié in Europa en die Verenigde State nie, plaaslik of internasionaal. Dit beplan dus om die begroting vir internasionale navorsingsuitruiling uit te brei. Sommige navorsers voer egter aan dat internasionale samewerking meer as net befondsing vereis en beklemtoon die behoefte aan infrastruktuur en volgehoue ​​ondersteuning.

Die voorgestelde begrotingsbesnoeiings het kommer oor langtermynsamewerking en die toekomsvooruitsigte vir gegradueerdes in wetenskap, tegnologie, ingenieurswese en wiskunde (STEM) veroorsaak. Daar is reeds 'n persepsie dat STEM-loopbane minder stabiel en winsgewend is, en hierdie snitte kan daardie persepsie versterk. Verder, selfs al word die besnoeiings nie deurgevoer nie, is die skade aan moreel en vertroue in die toekoms reeds gedoen.

