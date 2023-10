Nuwe metode gebruik klankgolwe om laserstrale sonder kontak af te buig

By

’n Baanbrekerstegniek is ontwikkel wat toelaat dat laserstrale afgebuig word deur slegs lug te gebruik. Navorsers het 'n onsigbare rooster van lug geskep wat die laserstraal kan moduleer en sy rigting kan verander sonder enige fisiese kontak. Hierdie innoverende metode beskerm nie net die laserstraal teen skade nie, maar behou ook sy oorspronklike kwaliteit.

Die tegniek behels die gebruik van klankgolwe om die lug te moduleer waar die laserstraal verbygaan. Spesiale luidsprekers word gebruik om 'n patroon van digte en minder digte areas in die lug te skep, wat 'n gestreepte rooster vorm. Hierdie lugrooster funksioneer soortgelyk aan 'n optiese rooster, wat die laserlig buig en sy rigting verander.

Deur die frekwensie en intensiteit van die klankgolwe te beheer, kan navorsers die afbuiging van die laserstraal presies beheer. In aanvanklike laboratoriumtoetse is 'n infrarooi laserpuls suksesvol herlei met 'n doeltreffendheid van 50 persent. Die navorsers glo dat selfs hoër doeltreffendheid in die toekoms bereik kan word.

Hierdie metode het groot potensiaal vir hoëprestasie-optika. Tradisionele optiese elemente soos spieëls, lense en prismas kan maklik deur sterk laserstrale beskadig word, wat hul gebruik in hoëkragtoepassings beperk. Met hierdie nuwe tegniek kan laserstrale egter op 'n kwaliteitbewaardende manier afgebuig word sonder enige fisiese kontak, wat hierdie beperking oorkom.

Die toepassing van akoestiese beheer van laserlig in gasse is nie beperk tot die skep van optiese roosters nie. Die navorsers glo dat hierdie metode ook op ander optiese elemente soos lense en golfleiers toegepas kan word. Hulle ondersoek tans die gebruik van verskillende gasse om verskillende optiese eienskappe en geometrieë te benut.

Hierdie baanbrekende tegniek maak belowende toepassings oop, veral as 'n vinnige skakelaar vir hoëkraglasers. Dit verteenwoordig ook 'n groot verskuiwing in die veld van optika, wat tradisioneel staatgemaak het op soliede materiale vir die beheer van lig. Hierdie nuwe rigting om klankgolwe te gebruik om laserstrale sonder kontak te beheer, bied ongekende moontlikhede vir die toekoms van optika.

