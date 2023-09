Sommige partenogenetiese stokinsekte word soms gevind om te paar, wat genepoel verbeter

’n Span ekoloë en evolusionêre bioloë van die Universiteit van Lausanne in Switserland het ontdek dat sommige spesies stokinsekte, wat bekend is vir hul vermoë om deur partenogenese voort te plant, soms deelneem aan paring om hul genepoel te verbeter.

Parthenogenese is 'n vorm van voortplanting waarin nageslag uit onbevrugte eiers ontwikkel. Dit word waargeneem in sekere ongewerweldes, insluitend stokinsekte, en sommige plante. Deur hierdie metode produseer stokinsekte geneties identiese nageslag wat oorwegend vroulik is, met soms mannetjies.

Vorige navorsing het aangedui dat wesens wat uitsluitlik op partenogenese staatmaak, beperkte genetiese diversiteit het, wat dit vir hulle moeilik maak om by omgewingsveranderinge aan te pas. In die lig van kommer oor die impak van aardverwarming op stokinsekte, het die navorsingspan probeer om te ondersoek hoe hierdie insekte op sulke veranderinge kan reageer.

Om dit te verken, het die navorsers veelvuldige monsters van vier partenogenetiese stok-insekspesies uit die veld versamel. Hulle het die gene van agt bevolkings van hierdie spesies in volgorde bepaal en lae genetiese diversiteit in ses bevolkings ontdek, wat lang tydperke van ononderbroke partenogenese aandui.

In twee bevolkings wat aan die spesies Timema douglasi en T. monikensis behoort, het die navorsers egter bewyse gevind van hoër genetiese diversiteit as wat verwag is in 'n nie-parende spesie. Dit dui daarop dat hierdie spesifieke stok insekspesies soms betrokke is by kriptiese seks, waar bevrugting plaasvind na paring en dikwels lei tot 'n groter persentasie mans.

Die bevindinge van hierdie studie dui daarop dat sommige organismes, soos stokinsekte, die vermoë kan hê om by omgewingsveranderinge aan te pas deur hul voortplantingstrategieë te verander. Deur af en toe aan paring deel te neem, kan hierdie partenogenetiese stokinsekte nuwe genetiese variasies in hul bevolkings inbring, wat moontlik hul veerkragtigheid teen veranderende toestande verhoog.

Oor die algemeen verskaf hierdie navorsing waardevolle insigte in die voortplantingsgedrag en genetiese diversiteit van partenogenetiese stokinsekte en hul vermoë om by omgewingsuitdagings aan te pas.

Definisies:

– Parthenogenese: ’n Vorm van voortplanting waarin nageslag uit onbevrugte eiers ontwikkel. Dit word by sekere ongewerweldes en plante waargeneem.

– Genetiese diversiteit: Die totale aantal genetiese eienskappe in die genetiese samestelling van 'n spesie, wat bydra tot sy vermoë om aan te pas en te oorleef.

– Kriptiese seks: Die voorkoms van paring en bevrugting in 'n spesie wat veronderstel word om slegs deur partenogenese voort te plant.

Bron: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023), DOI: 10.1098/rspb.2023.0404