Curiosity Rover gaan voort met sy verkenning op Mars

By

Die Curiosity-rover, wat deur NASA op Mars ontplooi is, begin nog 'n naweek van verkenning. Die rover sal aan 'n verskeidenheid wetenskaplike aktiwiteite deelneem en die geleentheid benut om die Mars-landskap van naderby te bestudeer.

Die naweekplan sluit in kontakwetenskap op die eerste sol, 'n rit op die tweede sol, en afgeleë wetenskap op die derde sol. Hierdie patroon van aktiwiteite is oor talle naweke deur Curiosity se reis herhaal, maar die voortdurend veranderende terrein verseker dat daar altyd iets nuuts is om te ontdek.

Die eerste sol behels die ontleding van twee teikens wat naby die rover geleë is. Die eerste teiken, genaamd 'Hydra', sal met die Stofverwyderingsinstrument (DRT) geborsel word voordat dit deur die Alpha Particle X-ray Spectrometer (APXS) en die Mars Hand Lens Imager (MAHLI) ondersoek word. Die tweede teiken, genaamd 'Dodoni', is 'n verhoogde weerstandbiedende kenmerk wat ook deur APXS en MAHLI bestudeer sal word.

Boonop sal die Chemie en kamera (ChemCam) en Mastkamera (Mastcam) instrumente voortgaan om die boonste Gediz Vallis Ridge te dokumenteer, asook om 'n ander nabygeleë rots genaamd 'Thassos' te bestudeer met behulp van Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Mastcam sal ook die Orinoco-bout en 'n gelaagde blok genaamd 'Rouskio' waarneem.

Die tweede sol sal fokus op voor-rit wetenskapaktiwiteite, insluitend LIBS-ontleding van 'n donker aar op dieselfde blok as Thassos, mosaïek wat uitsigte van die oostelike kraterrand vasvang, en waarnemings van die nabygeleë werkruimte en 'n ander weerstandbiedende teiken genaamd 'Milos'. Omgewingsensors sal ook stofduiwelaktiwiteit monitor en atmosferiese ondeursigtigheid meet.

Die derde sol sal afgeleë wetenskapwaarnemings behels, soos 'n stofduiwelopname en 'n middag suprahorizon-wolkfliek. ChemCam sal sy Outonome Exploration for Gathering Increased Science (AEGIS) sagteware gebruik om 'n teiken vir beeldvorming te kies. Curiosity sal ook vroegoggend atmosferiese karakterisering uitvoer.

Terwyl Curiosity voortgaan met sy stamperige reise oor die Mars-landskap, verwag wetenskaplikes gretig die waardevolle data en beelde wat dit sal aanhou verskaf vir die voortdurende verkenning van ons naburige planeet.

Bronne:

– NASA/JPL-Caltech – Beeldkrediet: NASA/JPL-Caltech – Hierdie bronartikel het die inligting verskaf oor Curiosity se naweekplan op Mars.

– Definisies van terme:

– Sol: ’n Mars-dag, wat gelykstaande is aan 24 uur en 39 minute op Aarde.

– Kontakwetenskap: wetenskaplike aktiwiteite wat direkte fisiese kontak met die Mars-oppervlak behels, soos borsel of boor.

– APXS: Alpha Particle X-ray Spectrometer, 'n instrument op Curiosity wat gebruik word om die elementêre samestelling van rotse en grond te bepaal.

– MAHLI: Mars Hand Lens Imager, ’n kamera op Curiosity wat hoë-resolusie-beelde van Mars-rotse en grond kan vasvang.

– ChemCam: Chemie- en kamera-instrument, wat lasergeïnduseerde plasmaspektroskopie gebruik om die samestelling van gesteentes en grond op 'n afstand te ontleed.

– Mastcam: Mast Camera, 'n kamerastelsel op Curiosity wat panoramiese en stereoskopiese beelde van die Mars-oppervlak bied.

– LIBS: Laser-Induced Breakdown Spectroscopy, ’n tegniek wat deur ChemCam gebruik word om die samestelling van gesteentes en grond te ontleed.

– ENV: Omgewingsensors op Curiosity wat atmosferiese toestande en ander omgewingsfaktore meet.

– AEGIS: Outonome Exploration for Gathering Increased Science, sagteware wat deur ChemCam gebruik word om outonoom beeldteikens te kies.