Vastefase-omkeerbare immobilisasiekrale vir hoë-deurset-volgordebepaling biblioteekkonstruksie

'n Onlangse studie wat in Zoonoses gepubliseer is, het die gebruik van Solid-Phase Reversible Immobilization (SPRI) krale vir nukleïensuurherwinning in hoë-deurset-volgordebepalingsbiblioteekkonstruksie ondersoek. Die navorsers het die uitwerking van SPRI-kraalverhouding, inkubasietyd en elueringstyd op die herstel van nukleïensure tydens die konstruksie van vollengte 16S rDNA-volgorde-biblioteke ondersoek.

Die studie het die effekte van verskillende SPRI-kraalverhoudings, inkubasietye en eluasietye vir drie verskillende aanvanklike monsterhoeveelhede vergelyk. 'n Ortogonale eksperiment is uitgevoer om die optimale kombinasie van hierdie faktore te identifiseer.

Die resultate het getoon dat inkubasietyd die grootste impak op die hersteltempo gehad het vir die aanvanklike monsterhoeveelhede van 1,500 3,000 ng en 0.8 15 ng. Die gebruik van 10× SPRI-krale, XNUMX minute inkubasie en XNUMX minute eluering het die hoogste hersteltempo tot gevolg gehad.

Die bevindinge dui daarop dat inkubasietyd die hersteltempo aansienlik beïnvloed in vollengte 16S rDNA-volgordebepalingsbiblioteekkonstruksie. SPRI-krale bied 'n lewensvatbare metode om vollengte 16S rDNA-amplikone te herwin.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte in die optimalisering van die gebruik van SPRI-krale vir hoë-deurset-volgordebepaling biblioteekkonstruksie. Die bevindinge kan bydra tot die ontwikkeling van meer doeltreffende en akkurate volgordebepalingstegnieke.

Verdere inligting oor hierdie studie kan gevind word in die artikel getiteld "Optimalisering van die gebruik van vastefase-omkeerbare immobilisasiekrale vir hoë-deurvoer volle lengte 16S rDNA-volgorde-biblioteekkonstruksie" gepubliseer in Zoonoses.

