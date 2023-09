Indië se sonsending Aditya L1 begin sonwinddeeltjies vanuit die ruimte bestudeer

Indië se sonsending Aditya L1 het suksesvol begin om energieke deeltjies in die sonwind vanuit die ruimte te bestudeer, volgens senior astrofisikus dr. Dibyendu Chakrabarty. Die sonwind is die voortdurende vloei van gelaaide deeltjies vanaf die son wat die sonnestelsel deurdring. Hierdie studie sal uitgevoer word met behulp van die Supra Thermal & Energetic Particle Spectrometer (STEPS), 'n deel van die Aditya Solar Wind Particle EXperiment (ASPEX) loonvrag.

STEPS, ontwikkel deur die Physical Research Laboratory (PRL) met ondersteuning van die Space Application Centre (SAC) in Ahmedabad, funksioneer sedert 10 September binne die Aarde se magnetiese veld. Tydens sy reis na Lagrange-punt 1, wat ongeveer vier maande sal neem , STEPS sal data oor energieke deeltjies in die sonwind insamel. Hierdie data sal bydra tot die handhawing van die gesondheid en prestasie van ruimtebates.

Die hoofdoel van STEPS is om die omgewing van energieke deeltjies te bestudeer vanaf die ruimtetuig se posisie by die L1-punt. Die langtermyndata van STEPS sal ook begrip van ruimteweerveranderinge verbeter. Met ses sensors wat in verskillende rigtings waarneem, meet STEPS supratermiese en energieke ione. Die versamelde data help wetenskaplikes om deeltjiegedrag rondom die Aarde te ontleed, veral in die teenwoordigheid van sy magnetiese veld.

Indië se Aditya-L1-sending, wat op 2 September deur die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) gelanseer is, is op pad na die Eerste Lagrangiese punt, sowat 1.5 miljoen km van die Aarde af. Lagrangepunte, ontdek deur wiskundige Joseph Louis Lagrange, is waar gravitasiekragte tussen twee voorwerpe mekaar balanseer, sodat ruimtetuie in 'n stabiele posisie kan bly.

Bronne:

– Dr. Dibyendu Chakrabarty, professor in Ruimte- en Atmosferiese Wetenskappe by die Fisiese Navorsingslaboratorium (PRL)

– Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO)

Let wel: Die oorspronklike artikel het nie spesifieke URL's vir bronne ingesluit nie.