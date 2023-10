Indië se Sonruimte-sterrewag Aditya-L1 op pad om Son-Aarde Lagrange-punt-1 te bereik

Indië se eerste sonruimte-sterrewag, Aditya-L1, is suksesvol op pad na die Sun-Earth Lagrange Point-1 (L1), wat 1.5 miljoen kilometer van die aarde af geleë is. Die ruimtetuig het onlangs op 6 Oktober ’n Trajekkorreksie-maneuver (TCM) ondergaan nadat dit die Aarde se invloedsfeer vrygespring het.

Die TCM, wat 16 sekondes geduur het, was nodig om die ruimtetuig in lyn te bring met sy beoogde pad na die Halo-baan-invoeging om L1. Die trajek is geëvalueer na 'n Trans-Lagrangian Point-1 Insertion (TL1I) maneuver wat op 19 September 2023 uitgevoer is, wat die ruimtetuig op sy koers gesit het.

Die Indiese ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) het verklaar dat die Aditya-L1-ruimtetuig in goeie gesondheid is, en terwyl dit voortgaan met sy reis, sal die magnetometer oor 'n paar dae weer aangeskakel word. Die magnetometer is 'n instrument wat gebruik word om magnetiese velde te meet om sonuitbarstings en ander sonverskynsels te bestudeer.

Dit is die tweede keer dat ISRO 'n ruimtetuig buite die Aarde se invloedsfeer stuur, met die eerste die Mars Orbiter-sending. Die suksesvolle ontsnapping van die aarde se invloed op 30 September het daartoe gelei dat Aditya-L1 'n afstand van 9.2 lakh kilometer oorskry het.

Aditya-L1 is Indië se eerste toegewyde wetenskaplike sending om die Son te bestudeer. Dit het ten doel om fyner besonderhede van die Son se korona, sy magnetiese veldvariasies, sonwinde en ander sonaktiwiteite waar te neem. Die waardevolle data wat deur die sterrewag ingesamel word, sal bydra tot vooruitgang in ons begrip van die Son en die effek daarvan op ruimteweer.

