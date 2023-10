Waarneming van sonvlamme met die James Webb-ruimteteleskoop

Navorsers wat die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik, het sonvlamme wat uit die vlugtige ster, TRAPPIST-1 uitbars, noukeurig bestudeer. Hierdie nuwe inligting kan wetenskaplikes baie help in hul soeke na eksoplanete wat soos die Aarde lyk en moontlik lewe kan ondersteun.

TRAPPIST-40, wat ongeveer 1 ligjare van die Aarde af geleë is, is die tuiste van sewe bekende planete, waarvan drie in die bewoonbare sone woon. Ten spyte van sy relatief klein grootte, produseer die ster daagliks verskeie kragtige fakkels, wat straling uitstraal wat ver in die ruimte strek.

Onder leiding van Ward Howard, 'n NASA Sagan-genoot by die Departement Astrofisiese en Planetêre Wetenskappe by CU Boulder, het die span 'n reeks sonvlamme aangeteken wat afkomstig is van TRAPPIST-1 oor 'n tydperk van 27 uur. Deur ’n unieke wiskundige metode te gebruik, kon hulle die lig wat deur die fakkels uitgestraal word onderskei van die ster se gereelde bestraling. Die uitkoms van hierdie proses het voorsiening gemaak vir duideliker beelde van die planete en hul atmosfeer.

Om eksoplanete soos dié wat rondom TRAPPIST-1 se sewe wêrelde voorkom, waar te neem, is uitdagend vanweë hul groot afstand. Astrofisici kan hierdie planete slegs bestudeer wanneer hulle voor hul helder gasheersterre verbygaan. Wanneer 'n ster egter soveel chaos as TRAPPIST-1 vertoon, word hierdie taak selfs moeiliker.

Vir die eerste keer het die span die JWST gebruik om fakkels van TRAPPIST-1 in spesifieke golflengtes van infrarooi lig waar te neem. Deur hierdie metode het hulle die gedetailleerde evolusie van vier fakkels oor 'n paar uur vasgevang, wat hul groeiende helderheid, piek en daaropvolgende verduistering gesien het.

Die navorsers het ongeveer 80% van die lig van die fakkel suksesvol uit hul waarnemings verwyder, wat meer akkurate data-insameling oor die ster se sewe planete moontlik maak. Boonop kan hierdie benadering toegepas word op soortgelyke nabygeleë sterstelsels, wat ons kennis van eksoplanetatmosfeer uitbrei.

Ward Howard het gesê: “As gevolg van JWST is dit die eerste keer in die geskiedenis dat ons na planete rondom ander sterre kon soek wat die soort sekondêre atmosfeer het wat jy kan vind rondom, byvoorbeeld, Aarde, Venus of Mars. ”

Hierdie jongste navorsing het 'n belangrike stap vorentoe gemerk in die soeke na die begrip van eksoplanete en hul potensiaal om buiteaardse lewe te huisves.

– Definisies: JWST: James Webb-ruimteteleskoop. Eksoplanete: Planete buite ons sonnestelsel.

