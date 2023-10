Kerry Wood Nature Centre nooi jou uit om die skouspelagtige jaarlikse sonsverduistering te aanskou

Die Kerry Wood-natuursentrum bied 'n spesiale geleentheid aan om die komende jaarlikse sonsverduistering waar te neem. Hierdie seldsame verskynsel vind plaas wanneer die Maan tussen die Son en die Aarde kom en 'n skaduwee op die Aarde se oppervlak skep. Met die regte toerusting is dit moontlik om die Son veilig te sien aangesien die Maan sy lig gedeeltelik blokkeer.

Volgens NASA is hierdie spesifieke verduistering 'n ringvormige sonsverduistering. ’n Ringvormige verduistering vind plaas wanneer die Maan tydens sy wentelbaan op of naby sy verste punt van die Aarde af is. Gevolglik lyk die Maan kleiner as die Son en bedek dit dit nie heeltemal nie. In plaas daarvan skep dit 'n boeiende gesig van 'n donker skyf bo-op 'n groter, helder skyf, wat 'n ringagtige vorm om die Maan vorm.

Die sonsverduistering sal op die oggend van Saterdag, 14 Oktober plaasvind. Hierdie geleentheid bied aan Red Deer 'n unieke geleentheid om 'n sonsverduistering te aanskou, wat die beste uitsig sal wees wat die stad in etlike jare gehad het.

Sluit aan by die Kerry Wood Natuursentrum vir hierdie onvergeetlike gebeurtenis en aanskou die skoonheid en wonder van die jaarlikse sonsverduistering. Maak seker dat jy die nodige toerusting saambring om die verduistering veilig waar te neem en hierdie buitengewone hemelse gebeurtenis te geniet.

Definisies:

– Sonsverduistering: 'n Verskynsel wat plaasvind wanneer die Maan tussen die Son en die Aarde beweeg, wat 'n tydelike skaduwee op Aarde se oppervlak veroorsaak.

– Ringvormige sonsverduistering: 'n Soort sonsverduistering waar die maan op of naby sy verste punt van die aarde is, wat 'n ringagtige vorm om die maan tot gevolg het.

Bronne:

– Kerry Wood Natuursentrum

– NASA