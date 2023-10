Die Moet-Kyk Hemelse Gebeure in Oktober 2023

By

Oktober bring 'n reeks asemrowende hemelse gebeurtenisse wat sterrekykers en sterrekunde-entoesiaste sal verbly. Van meteorietreën tot planetêre waarnemings, daar is iets vir almal om te geniet. Hier is 'n volledige lys van die moet-kyk hemelse gebeurtenisse wat in Oktober 2023 plaasvind:

Draconid Meteorietreën (8-9 Okt.): Die Draconid Meteor Show, hoewel histories milder, beloof tot 10 meteore per uur onder ideale toestande. Skywatchers kan hierdie vertoning van die noordweste op die aand van 8 Oktober tot die vroeë oggend van 9 Oktober vang. Om die ervaring te verbeter, word entoesiaste aangemoedig om 'n donker lugligging, soos 'n nasionale park, te vind vir optimale besigtiging. Maan ontmoet Venus (10 Okt.): Die lug se derde helderste voorwerp, Venus, sal op 10 en 11 Oktober langs die maan in die oostelike lug verskyn. Waarnemers kan Venus naby die maan sien, met glinsterende Regulus wat op albei nagte langs Venus sigbaar is. Ringvormige sonsverduistering (14 Okt.): Die mees verwagte gebeurtenis van die maand, die ringvormige sonsverduistering, sal op 14 Oktober lugkykers boei op sy pad van totaliteit. Hierdie buitengewone verskynsel, met die bynaam die "ring van vuur," sal sigbaar wees vanaf dele van die Verenigde State, insluitend Kalifornië, Nevada, New Mexico, Arizona, Colorado, Utah en Texas. Akkommodasie is in groot aanvraag aangesien entoesiaste gereed maak om die verduistering te aanskou, wat omstreeks 11:XNUMX ET begin. Vir diegene buite die pad sal 'n gedeeltelike verduistering steeds 'n asemrowende gesig bied, of alternatiewelik sal NASA 'n regstreekse stroom vir aanlynkykers verskaf. Orionid Meteorietreën (21-22 Okt.): Berei voor vir sterrekyk-ontsag terwyl die Orionid-meteoorreën die naghemel van 21 tot 22 Oktober pryk en sy hoogtepunt bereik tussen middernag en dagbreek. Hierdie verskietende sterre, wat uit Halley se komeet spruit, verblind waarnemers met hul vinnige beweging. Alhoewel die helderheid van die maan sigbaarheid kan beïnvloed, is dit die moeite werd om na 'n donkerlugpark te gaan om 'n blik op hierdie skouspelagtige gebeurtenis te kry. Venus bereik grootste verlenging (23 Okt.): Op 23 Oktober sal Venus, die tweede planeet vanaf die son, sy grootste verlenging bereik, wat dit een van die beste tye van die jaar maak om hierdie lewendige hemelliggaam waar te neem. Venus sal die verste van die son se glans wees omstreeks 7:XNUMX ET, wat lugentoesiaste 'n uitstekende geleentheid bied om te verwonder oor sy skoonheid.

Hierdie gebeurtenisse bied 'n herinnering aan die wonders van die heelal en bied 'n geleentheid vir mense om die skoonheid van die kosmos te waardeer. Gryp dus jou teleskope en vind 'n gemaklike plek om hierdie asemrowende kosmiese uitstallings te geniet. Lekker sterrekyk!

Bronne:

– Hindustan Times