'n "Ring of Fire" Sonsverduistering verlig die lug oor die Amerikas

’n Seldsame hemelse gebeurtenis bekend as ’n ringvormige sonsverduistering het Saterdag oor Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika plaasgevind. Hierdie verstommende verskynsel sal eers in 2046 weer in hierdie deel van die wêreld sigbaar wees. Tydens 'n ringvormige sonsverduistering is die maan op die verste punt in sy wentelbaan van die aarde af geleë, dus kan dit nie die son heeltemal blokkeer nie. In plaas daarvan omring die son se vurige lig die maan se skaduwee, wat skep wat dikwels na verwys word as die "ring van vuur."

Die verduistering het om 9:13 vm. PT in Oregon begin en sal na verwagting om 3:48 nm ET langs die Atlantiese kus van Brasilië eindig. Soos die maan voor die son beweeg het, het die lug in stad na stad langs die verduisteringpad verdonker, wat temperature laat daal het. Selfs diegene buite die direkte pad is behandel met 'n halfmaanvormige gedeeltelike sonsverduistering, waar dit gelyk het of die maan 'n hap uit die son neem.

Die gevolge van die verduistering was nie beperk tot die lug hierbo nie. Klein halfmaantjies kon op die grond gesien word wat van motorruite en wolkekrabbervensters weerkaats. Vir diegene wat uit gebiede met bome waarneem, het die spasies tussen die blare as speldegate opgetree, wat individuele halfmaantjies van lig geskep het.

As jy uitgemis het om vanjaar se ringvormige verduistering te sien, merk jou kalenders vir 8 April 2024. Op daardie dag sal 'n totale sonsverduistering oor Mexiko, die Verenigde State en Kanada gaan, wat nog 'n geleentheid bied vir lugkykers om dit te aanskou boeiende gebeurtenis. Onthou om jou gesertifiseerde verduisteringbril, sonkykers en sonfilters vir jou kamera te hou vir die volgende verduistering in April om die hemelse skouspel veilig te bekyk.

