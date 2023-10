Skaars 'Ring of Fire'-sonsverduistering wat Saterdag plaasvind: Wat jy moet weet

Miljoene Amerikaners sal hierdie Saterdag die geleentheid kry om 'n seldsame astronomiese gebeurtenis te aanskou: 'n "ring van vuur" ringvormige sonsverduistering. Hierdie verskynsel vind plaas wanneer die maan tussen die son en die Aarde beweeg, kleiner lyk as die son en 'n ringagtige effek skep.

Volgens NASA sal die sonsverduistering in verskeie state regoor die VSA sigbaar wees, insluitend Oregon, Nevada, Utah, New Mexico en Texas. Dele van Kalifornië, Idaho, Colorado en Arizona sal ook die kans hê om dit te sien. Daarbenewens sal die verduistering sigbaar wees in Sentraal-Amerika, insluitend Mexiko, Belize, Honduras en Panama, sowel as in Colombia voordat dit aan die kus van Natal, Brasilië, eindig.

Die verduistering sal omstreeks 9:13 vm. PDT in Oregon begin en sal omstreeks 12:03 nm. CDT in Texas eindig, indien die weer dit toelaat. NASA sal die geleentheid regstreeks uitsaai, met gesprekke met wetenskaplikes en uitsigte vanaf teleskope regoor die land. Kykers kan die regstreekse stroom op NASA se YouTube-kanaal of aan die bokant van die toegewyde webblad kyk.

Om die sonsverduistering veilig waar te neem, is dit belangrik om 'n verduisteringbril of 'n kyker te gebruik wat spesifiek vir hierdie doel ontwerp is. Hierdie beskermende bril filtreer skadelike strale van die son uit, sodat kykers die hemelse skouspel kan aanskou sonder om skade aan hul oë te waag.

Dit is opmerklik dat Saterdag se ringvormige sonsverduistering van 'n totale verduistering verskil, met laasgenoemde wat na verwagting in April sal plaasvind. Dit sal die laaste geleentheid wees vir baie Amerikaners om vir 'n paar jaar 'n "ring van vuur" te aanskou.

