Die 2023 ringvormige sonsverduistering: hoe om hierdie hemelse verskynsel veilig te bekyk

Die komende ringvormige sonsverduistering op 14 Oktober 2023 is 'n gebeurtenis waarna lugkykers regoor die Verenigde State gretig uitsien. Om 'n veilige besigtiging van hierdie hemelverskynsel te verseker, beveel kenners die gebruik van spesiale verduisteringbrille aan. Hierdie brille is spesifiek ontwerp om die son se skadelike strale uit te sluit, anders as gewone sonbrille wat nie voldoende is om jou oë tydens 'n verduistering te beskerm nie.

Goedkoop weergawes van verduisteringbrille word gemaak van papier en 'n film of polimeer wat effektiewe sonbeskerming bied. Dit is van kardinale belang om te verseker dat die bril aan die ISO 12312-2 internasionale standaard voldoen om na die son te kyk. Boonop is handheld sonkragkykers 'n alternatiewe opsie om die verduistering veilig waar te neem. Dit is belangrik om niks oor die verduisteringbril te sit of dit te gebruik om deur 'n foon of kamera te kyk nie, want dit kan die sonstrale konsentreer en 'n groter risiko vir jou oë inhou.

Vervalste verduisteringbrille het die mark tydens vorige sonsverduisterings oorstroom, daarom is dit raadsaam om te koop by gekeurde vervaardigers, verkopers of kleinhandelwinkels wat deur die American Astronomical Association aanbeveel word. Dit is opmerklik dat NASA geen spesifieke produkte onderskryf of goedkeur nie.

'n Ringvormige sonsverduistering, ook bekend as 'n "vuurring", vind plaas wanneer die maan op of naby sy verste punt van die Aarde af is, wat veroorsaak dat dit kleiner lyk. As gevolg hiervan, tydens die hoogtepunt van die verduistering, omring 'n helder sonkring die maan, wat dit nooit heeltemal verberg nie. Terwyl die verduistering ten minste gedeeltelik van al die onderste 48 state sigbaar sal wees, is die beste plekke om hierdie verskynsel te sien in die westelike streke van die land, insluitend Oregon, Noord-Kalifornië, Nevada, Utah, noordoos Arizona, suidwes. Colorado, New Mexico en Texas.

Maak dus seker om vir hierdie ontsagwekkende geleentheid voor te berei deur outentieke en gesertifiseerde verduisteringbrille of handheld-sonkragkykers te bekom. Onthou, veiligheid moet 'n prioriteit wees wanneer jy na die son kyk, en met die regte toerusting kan jy die merkwaardige gesig van die 2023 ringvormige sonsverduistering ten volle geniet.

Bron: The Weather Channel

Let wel: Hierdie artikel word slegs vir inligtingsdoeleindes verskaf en beteken nie onderskrywing of goedkeuring van enige spesifieke produkte of maatskappye deur NASA of The Weather Company nie.