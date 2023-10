Die ringvormige sonsverduistering en ander hemelse gebeurtenisse in Oktober 2023

'n Sonsverduistering, bekend as 'n surya grahan, sal op 14 Oktober 2023 plaasvind. Hierdie natuurlike verskynsel vind plaas wanneer die maan voor die son beweeg en sy lig vir 'n oomblik blokkeer. Die komende sonsverduistering sal 'n ringvormige sonsverduistering wees, ook na verwys as 'n 'ring van vuur' sonsverduistering. Die term "ringvormig" kom van Latyn, wat "ringvormig" beteken. Tydens hierdie tipe verduistering gaan die maan tussen die son en die aarde verby, maar weens sy posisie op of naby sy verste afstand van die aarde af lyk dit kleiner as die son. As gevolg hiervan bedek dit nie die son heeltemal nie, wat 'n ringagtige voorkoms skep waar die buitenste rande van die son nog sigbaar is.

Ongelukkig sal die ringvormige sonsverduistering wat op 14 Oktober 2023 plaasvind, nie in Indië sigbaar wees nie. Dit is geskeduleer om om 11:29 IST te begin en vir ongeveer vyf minute tot 11:34 IST te duur. Lugkykers in Noord-Amerika sal egter die verduistering kan waarneem. Die pad van sigbaarheid sal dele van die Verenigde State, Mexiko, Sentraal-Amerika en Suid-Amerika dek. In die VSA sal dit om 9:13 vm. PDT in Oregon begin en in Texas om 12:03 nm. CDT eindig, volgens NASA.

Vir diegene wat nie die verduistering eerstehands kan aanskou nie, sal NASA die geleentheid regstreeks op YouTube uitsaai.

Oktober 2023 beloof om 'n merkwaardige maand vir hemelse gebeurtenisse te wees, aangesien dit beide 'n son- en maansverduistering sal vertoon. Die maansverduistering sal op 29 Oktober plaasvind, wat dit die tweede maansverduistering van die jaar maak. Boonop sal lugkykers die geleentheid kry om die Orionid-meteoorreën waar te neem. Die hoogtepunt van die meteorietreën word op 21 Oktober (22 Oktober in Indië) tussen middernag en dagbreek verwag, met 'n maksimum van 25 verskietende sterre per uur, soos beraam deur Jake Foster, 'n openbare sterrekundebeampte van die Royal Observatory.

Alhoewel die ringvormige sonsverduistering dalk nie in Indië sigbaar is nie, is daar nog baie hemelse wonders om gedurende die maand van Oktober te geniet.

Bronne:

- NASA

- Royal Observatory