Euclid-ruimteteleskoop hervat sending

Die Europese Ruimte-agentskap se Euclid-ruimteteleskoop is weer op dreef nadat 'n sagteware-opdatering 'n probleem met sy navigasiesensors opgelos het. Die sterrewag van miljard euro, wat in Julie gelanseer is, het sy bestemming suksesvol bereik in 'n stabiele wentelbaan om die Son, maar het gou probleme ondervind om op sterre te fokus. Sendingbeheer het ontdek dat die teleskoop se Fine Guidance Sensor (FGS) sonstraalseine verkeerdelik as sterre geïdentifiseer het, wat veroorsaak het dat die teleskoop onreëlmatig beweeg. Ingenieurs van die ESA, Thales Alenia Space en Leonardo het saamgewerk om die sagteware op te dateer, wat die sensors in staat stel om sterre korrek te identifiseer. Met die pleister geïnstalleer, funksioneer die teleskoop nou normaal en missiebeheer sal voortgaan om sy werkverrigting te toets voordat data-insameling begin.

Euclid, vernoem na die Griekse wiskundige, is ontwerp om donker energie en donker materie te bestudeer. Dit sal beelde van sterrestelsels vasvang wat miljarde jare gelede gevorm het om 'n 3D-kaart van die lug te skep. Hierdie kaart sal sterrekundiges help om die heelal se evolusie, die verspreiding van materie en die uitwerking van swaartekrag, donker materie en donker energie te verstaan. Wetenskaplikes hoop om insig te kry in die versnelling van die heelal se uitbreiding en hoe swaartekrag en donker materie die uitwerking van donker energie teëwerk.

Euclid sal die eerste ruimtesending wees wat toegewy is aan die bestudering van hierdie verskynsels. Kosmoloë het beperkte kennis van donker energie, aangesien die uitwerking daarvan op Aarde en die Sonnestelsel minimaal is. Kragtige teleskope, soos Euclid, is nodig om 'n groot aantal sterrestelsels oor groot afstande waar te neem en data te versamel om donker energie verder te verken en te verstaan. Met die teleskoop nou weer op koers, sal die sending se waarnemings na verwagting einde November begin nadat die deurlopende prestasieverifikasiefase voltooi is.

Bronne:

– Europese Ruimte-agentskap

– NASA se Jet Propulsion Laboratory