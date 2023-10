Distracted by Robots: Bewyse van "Social Loafing" in die werkplek

Volgens 'n studie wat deur navorsers aan die Tegniese Universiteit van Berlyn gedoen is, is mense geneig om minder oplettend te wees vir hul take wanneer hulle saam met robotte werk. Die verskynsel, bekend as "sosiale loafing", verwys na spanlede wat minder moeite doen as hulle glo ander sal vergoed vir hul gebrek aan produktiwiteit.

Die studie dui daarop dat individue robotte as deel van hul span begin sien. Wanneer hulle sien hoe die robot of 'n ander kollega goed presteer, of as hulle nie voel dat hul eie bydrae waardeer sal word nie, is werkers geneig om 'n meer ontspanne benadering tot hul werk aan te neem. Dietlind Helene Cymek, die eerste skrywer van die studie, beskryf spanwerk as 'n gemengde seën. Alhoewel dit individue kan motiveer om beter te presteer, kan dit ook lei tot 'n verminderde gevoel van persoonlike prestasie wanneer individuele bydraes ongemerk bly.

Om hul hipotese te toets, het die navorsers 'n groep werkers gevra om die kwaliteit van verskeie take te assesseer. Die helfte van die deelnemers is ingelig dat die take deur 'n robot genaamd Panda voltooi is, hoewel hulle nie fisies met die robot saamgewerk het nie. Die werkers het die robot in hul omgewing gesien en gehoor.

Die navorsers het die werkers se aktiwiteite gemonitor terwyl hulle stroombane vir foute nagegaan het. Aanvanklik het dit geblyk dat daar geen statistiese verskil was in die tyd en moeite wat spandeer is om die stroombane te inspekteer tussen die groep wat met Panda werk en die groep wat sonder 'n robot werk nie. Met die ontleding van die foutkoerse het die navorsers egter ontdek dat diegene wat met Panda werk, minder defekte identifiseer nadat hulle waargeneem het dat die robot talle foute suksesvol gemerk het. Dit dui daarop dat mense geneig is om minder aktiewe deelnemers te word sodra hulle 'n robotkollega as betroubaar beskou.

Alhoewel die deelnemers geglo het dat hulle gelykstaande aandag aan hul take gee, het die navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat hulle onbewustelik op Panda se prestasie begin staatmaak het. Dr. Linda Onnasch, 'n senior skrywer van die studie, verduidelik dat hoewel dit moontlik is om op te spoor waar 'n persoon kyk, dit aansienlik meer uitdagend is om te bepaal of daardie visuele inligting voldoende op 'n verstandelike vlak verwerk word.

Hierdie navorsing verskaf waardevolle insigte oor die impak van robotte op spanwerkdinamika en individuele produktiwiteit in die werkplek. Dit beklemtoon die behoefte om 'n balans te vind tussen voordeel uit samewerkingspogings en om te verseker dat individue se bydraes voldoende erken en waardeer word.

Bronne:

– Studie deur navorsers aan die Tegniese Universiteit van Berlyn, gepubliseer in Frontiers in Robotics and AI.